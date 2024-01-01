Китайский GAC показал конкурента VW ID3

Как сообщает Carscoops, новый хэтчбек Aion UT станет третьей глобальной стратегической моделью бренда после внедорожника Aion V и седана Aion RT. Официальная премьера хэтчбека состоится уже 15 ноября.

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GAC Aion UT имеет кузов с большим количеством изгибов, передней частью без решетки и фактурными, но в то же время гладкими фарами. Интерьер будет типичным для китайских электромобилей – с большим экраном информационно-развлекательной системы, как у Tesla, двухспицевым рулем, плавающей центральной консолью и цветными вставками.

Согласно данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, габаритные размеры GAC Aion UT составляют 4270 мм, 1850 мм и 1575 мм в длину, ширину и высоту соответственно. В то же время колесная база составляет 2750 мм.

Это означает, что новинка будет прямым конкурентом других электрических хэтчбеков, в частности VW ID.3, MG4 и BYD Dolphin. Авто имеет единственный электромотор мощностью 136 л.с., однако емкость его литий-железо-фосфатной батареи пока неизвестна. Компания обещает, что Aion UT будет иметь запас хода в 600 километров.

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По данным Car News China, стоимость GAC Aion UT в Китае составит менее 100 000 иен, что эквивалентно 13 800 долларов. Интересно, что цена BYD Dolphin почти аналогичная и начинается с 99 800 иен/13 800 долларов США, тогда как стоит от MG4 ¥115 800/$16 000, а Volkswagen ID.3 - от ¥129 900/$18 000.