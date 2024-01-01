Китайський GAC показав конкурента VW ID.3

Як повідомляє Carscoops, новий хетчбек Aion UT стане третьою глобальною стратегічною моделлю бренду після позашляховика Aion V і седана Aion RT. Офіційна прем’єра хетчбека відбудеться вже 15 листопада.

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GAC Aion UT має кузов з великою кількістю вигинів, передню частиною без решітки та фактурними, але водночас гладкими фарами. Інтер’єр буде типовим для китайських електромобілів – з великим екраном інформаційно-розважальної системи, як у Tesla, двоспицевим кермом, плаваючою центральною консоллю та кольоровими вставками.

Згідно з даними Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю, габаритні розміри GAC Aion UT становлять 4270 мм, 1850 мм та 1575 мм у довжину, ширину й висоту відповідно. Водночас колісна база становить 2750 мм.

Це означає, що новинка буде прямим конкурентом інших електричних хетчбеків, зокрема VW ID.3, MG4 й BYD Dolphin. Авто має єдиний електромотор потужністю 136 к.с.., проте ємність його літій-залізо-фосфатної батареї наразі невідома. Компанія обіцяє, що Aion UT матиме запас ходу в 600 кілометрів.

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За даними Car News China, вартість GAC Aion UT у Китаї становитиме менше ніж 100 000 ієн, що еквівалентно 13 800 доларів. Цікаво, що ціна BYD Dolphin майже аналогічна й починається з 99 800 ієн/13 800 доларів США, тоді як коштує від MG4 ¥115 800/$16 000, а Volkswagen ID.3 - від ¥129 900/$18 000.