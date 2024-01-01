Китайский iCar готовит конкурента Land Rover Defender по втрое более низкой цене

Новый бренд iCar от Chery уже предлагает несколько интересных моделей, и теперь он работает над полноприводным автомобилем, который подозрительно похож на Land Rover Defender. Как пишет Carscoops, эта новая модель будет доступным электромобилем с удлинителем запаса хода (EREV).

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Шпионские фото раскрывают переднюю часть с решеткой радиатора, которая похожа на ту, что имеет Defender. Профиль модели также почти идентичен, однако задние окна новинки iCar несколько больше. Сзади внедорожник получил четыре квадратных фонаря.

Еще один стоп-сигнал расположен на фальшивой нише для запасного колеса, которая, вероятно, будет служить отсеком для хранения вещей. Характеристики модели пока неизвестны. Эксперты предполагают, что под капотом модели может быть установлен 1,5-литровый удлинитель хода.

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Что касается цены, китайские СМИ указывают начальный диапазон от 200 000 юаней (около 27 600 долларов) до 250 000 юаней ($34 500 долларов). Для сравнения, стоимость Land Rover Defender в Китае начинается от 688 000 юаней (95 000 долларов).