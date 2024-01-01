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Китайский iCar готовит конкурента Land Rover Defender по втрое более низкой цене

Бренд iCar, принадлежащий Chery, готовит новый внедорожник, который может выглядеть как Land Rover, но стоить почти как Renault Duster в Европе – от 28 000 до 34 000 долларов.
Бренд iCar от Chery тестирует втрое более дешевого кокнурента Land Rover Defender: фото- Auto24

ФОТО: Carscoops|

Прототип новой модели iCar

Даниил Северенчук
logo13 мая, 20:20
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Новый бренд iCar от Chery уже предлагает несколько интересных моделей, и теперь он работает над полноприводным автомобилем, который подозрительно похож на Land Rover Defender. Как пишет Carscoops, эта новая модель будет доступным электромобилем с удлинителем запаса хода (EREV).

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Шпионские фото раскрывают переднюю часть с решеткой радиатора, которая похожа на ту, что имеет Defender. Профиль модели также почти идентичен, однако задние окна новинки iCar несколько больше. Сзади внедорожник получил четыре квадратных фонаря.

Еще один стоп-сигнал расположен на фальшивой нише для запасного колеса, которая, вероятно, будет служить отсеком для хранения вещей. Характеристики модели пока неизвестны. Эксперты предполагают, что под капотом модели может быть установлен 1,5-литровый удлинитель хода.

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Что касается цены, китайские СМИ указывают начальный диапазон от 200 000 юаней (около 27 600 долларов) до 250 000 юаней ($34 500 долларов). Для сравнения, стоимость Land Rover Defender в Китае начинается от 688 000 юаней (95 000 долларов).

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