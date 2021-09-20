Хотя китайских производителей часто обвиняют в плагиате и копировании, основатель компании Baidu на самом деле разработал алгоритм индексации сайтов, который лег в основу поисковой системы Google, хотя его компания была основана позже. Теперь Baidu надеется опередить другие технологические компании, посягающие на кусок пирога автопроизводителей и, очевидно, хочет составить конкуренцию Tesla.

О том, что компания Baidu намерена выпускать электромобили с высоким уровнем автоматизации управления, стало известно еще в конце 2020 года, но четкого плана компания не обнародовала, а официальная информация была неполной. В начале этого года стало известно, что Baidu объединяет усилия с Geely в работе над своим автомобильным проектом, а также будет использовать автономную платформу Apollo для беспилотных такси под брендом Arcfox. Но на этом амбиции Baidu не заканчиваются.

Baidu также создала совместную компанию с Lionbridge в 2020 году, под названием DeepWay, цель которой производить разумные тяжелые грузовики для грузовых перевозок. Концепт первого продукта DeepWay как раз и был представлен недавно. Производитель обещает улучшенную производительность, автономность высокого уровня и максимально удобный для работы и отдыха салон.

Роботизированный грузовик Xingtu может похвастаться вычислительной мощностью более 500 Tera операций в секунду (TOPS) и возможностью обнаруживать объекты на расстоянии более 1 км. Грузовик разработан для поддержки автономного управления 3-го уровня на высокоскоростных грузовых маршрутах, а впоследствии может быть модернизирован до 4-го уровня автономности. Xingtu оснащен десятком камер высокого разрешения, тремя инфракрасными детекторами и несколькими радарами.

Фото: электрическая грузовик DeepWay Xingtu / Baidu

Питание грузовика обеспечивает аккумуляторный блок на 450 кВт-ч, который позволяет преодолевать 300 км за один заряд, при максимальной нагрузке в 49 тонн.

Предполагается, что батареи можно легко заменить менее чем за шесть минут, а для зарядки требуется всего один час. Шасси было разработано для снижения сопротивления ветру, что помогает уменьшить потребление энергии. Аэродинамическая форма и у кабины Xingtu – она ​​же делает ее похожей на Tesla Semi.

Основываясь на идее разделения водительского и жилого пространства, кабина предлагает больше места, оснащена "чрезвычайно удобными" сиденьями и кроватями. Водитель также имеет доступ к информационно-развлекательной системе с широким сенсорным экраном и к голосовому помощнику.

По словам Baidu, DeepWay в ближайшее время Xingtu появится на рынке и будет доступна как корпоративным клиентам, так и частным покупателям.