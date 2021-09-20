Хоча китайських виробників часто звинувачують у плагіаті та копіюванні, засновник компанії Baidu насправді розробив алгоритм індексації сайтів, який ліг в основу пошукової системи Google, хоча його компанія була заснована пізніше. Тепер же Baidu сподівається випередити інші технологічні корпорації, які зазіхають на шмат пирога автовиробників і, очевидно, скласти конкуренцію Tesla.

Про те, що компанія Baidu має намір випускати електромобілі з високим рівнем автоматизації управління, стало відомо ще наприкінці 2020 року, але чіткого плану компанія не оприлюднила, а офіційна інформація була уривчаста. На початку цього року стало відомо, що Baidu об’єднує зусилля зі Geely у роботі над своїм автомобільним проєктом, а також буде використовувати автономну платформу Apollo для безпілотних таксі під брендом Arcfox. Та на цьому амбіції Baidu не закінчуються.

Baidu також утворила спільну компанію з Lionbridge у 2020 році, під назвою DeepWay, яка мала на меті виготовляти розумні важкі вантажівки для вантажних перевезень. Концепт першого продукту DeepWay якраз і був представлений нещодавно. Виробник обіцяє покращену продуктивність, автономність високого рівня та максимально зручний для роботи й відпочинку салон.

Роботизована вантажівка Xingtu може похвалитися обчислювальною потужністю понад 500 Tera операцій в секунду (TOPS) та можливістю виявляти об’єкти на відстані понад 1 км. Вантажівка розроблена для підтримки автономного управління 3-го рівня на високошвидкісних вантажних маршрутах, а згодом може бути модернізована до 4-го рівня автономності. Xingtu оснащено десятком камер високої роздільної здатності, трьома інфрачервоними детекторами та кількома радарами.

Фото: електрична вантажівка DeepWay Xingtu / Baidu

Живлення вантажівці забезпечує акумуляторний блок на 450 кВт-год, який дозволяє долати 300 км за один заряд, при максимальному навантаженні у 49 тонн.

Передбачається, що батареї можна легко замінити менш ніж за шість хвилин, а для зарядки потрібна всього одна година. Шасі було розроблено для зниження опору вітру, що допомагає зменшити споживання енергії. Аеродинамічну форму має і кабіна Xingtu – вона ж робить її схожою на Tesla Semi.

Ґрунтуючись на ідеї розділення водійського та житлового простору, кабіна пропонує більше місця та оснащена “надзвичайно зручними” сидіннями та ліжками. Водій також має доступ до інформаційно-розважальної системи з широким сенсорним екраном та голосового помічника.

За словами Baidu, DeepWay найближчим часом Xingtu з’явиться на ринку і буде доступна як корпоративним клієнтам, так і приватним покупцям.