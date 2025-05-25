Китайский плагин-гибридный Volvo XC70 проедет 180 километров на одном заряде

Как пишет CarNewsChina, согласно данным для Министерства промышленности и информационных технологий Китая, новинка оснащена 1,5-литровым турбомотором BHE15-BFZ производства Aurobay. Эта компания недавно стала частью совместного предприятия Geely-Renault под названием Horse Powertrain.

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Этот двигатель мощностью 120 кВт (161 л.с.) работает в паре с 3-ступенчатой коробкой передач и также встречается в таких китайских PHEV, как Geely Galaxy L7, Geely Galaxy L6, Geely Preface L, Lynk & Co 07 и Lynk & Co 08.

Volvo XC70 построен на новой платформе SMA. Размеры модели составляют 4815/1890/1650 мм, а колесная база - 2895 мм. В то же время снаряженная масса варьируется от 2110 до 2275 килограммов, в зависимости от варианта аккумулятора.

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Автомобиль начального уровня использует LFP-батарею от CATL емкостью 21,22 кВт-ч, что обеспечивает диапазон до 100 километров на электрическом ходу. Более крупная батарея NMC имеет емкость 39,63 кВт-ч и обеспечивает запас хода до 180 километров на электротяге. Мощность электромоторов кроссовера все еще неизвестна.