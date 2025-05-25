Китайський плагін-гібридний Volvo XC70 проїде 180 кілометрів на одному заряді

Як пише CarNewsChina, згідно з даними для Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю, новинка оснащена 1,5-літровим турбомотором BHE15-BFZ виробництва Aurobay. Ця компанія нещодавно стала частиною спільного підприємства Geely-Renault під назвою Horse Powertrain.

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Цей двигун потужністю 120 кВт (161 к.с.) працює в парі з 3-ступеневою коробкою передач й також зустрічається в таких китайських PHEV, як Geely Galaxy L7, Geely Galaxy L6, Geely Preface L, Lynk & Co 07 та Lynk & Co 08.

Volvo XC70 побудовано на новій платформі SMA. Розміри моделі становлять 4815/1890/1650 мм, а колісна база — 2895 мм. Водночас споряджена маса варіюється від 2110 до 2275 кілограмів, залежно від варіанта акумулятора.

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Автомобіль початкового рівня використовує LFP-батарею від CATL ємністю 21,22 кВт-год, що забезпечує діапазон до 100 кілометрів на електричному ходу. Більша батарея NMC має ємність 39,63 кВт-год й забезпечує запас ходу до 180 кілометрів на електротязі. Потужність електромоторів кросовера все ще невідома.