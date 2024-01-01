Volvo може припинити продаж кросовера EX30 в США

Електричний Volvo EX30 є справжнім бестселером бренду в Європі. Нещодавно електрокросовер дебютував в США, проте наразі модель опинилась під загрозою зникнення, оскільки її імпорт в разі запровадження нових економічних тарифів проти ЄС буде невигідним.

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Як пише Carscoops, генеральний директор Volvo Хакан Самуельссон заявив, що нове 50-відсоткове мито на автомобілі, імпортовані до США з Європи, “обмежить можливості” компанії продавати EX30 в Америці, адже електромобіль виробляється в Бельгії.

Вважається, що автовиробник розглядає можливість перенесення виробництва EX30, а потенційно і XC60, до США. До слова, більший EX90 вже виготовляється в Сполучених Штатах. Самуельссон також був непохитний у тому, що клієнти, а не сам автовиробник, повинні будуть покрити більшу частину зростання цін, пов'язаного з тарифами.

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Попри це, очільник Volvo впевнений, що між Європою та США буде досягнуто певного вирішення. “Я вважаю, що угода скоро буде досягнута. Закриття торгівлі між Європою чи США може бути не в інтересах”, – сказав Самуельссон агентству Reuters.