Volvo может прекратить продажи кроссовера EX30 в США

Электрический Volvo EX30 является настоящим бестселлером бренда в Европе. Недавно электрокроссовер дебютировал в США, однако сейчас модель оказалась под угрозой исчезновения, поскольку ее импорт в случае введения новых экономических тарифов против ЕС будет невыгодным.

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Как пишет Carscoops, генеральный директор Volvo Хакан Самуэльссон заявил, что новая 50-процентная пошлина на автомобили, импортируемые в США из Европы, “ограничит возможности” компании продавать EX30 в Америке, ведь электромобиль производится в Бельгии.

Считается, что автопроизводитель рассматривает возможность переноса производства EX30, а потенциально и XC60, в США. К слову, более крупный EX90 уже изготавливается в Соединенных Штатах. Самуэльссон также был непреклонен в том, что клиенты, а не сам автопроизводитель, должны будут покрыть большую часть роста цен, связанного с тарифами.

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Несмотря на это, глава Volvo уверен, что между Европой и США будет достигнуто определенное решение. “Я считаю, что соглашение скоро будет достигнуто. Закрытие торговли между Европой или США может быть не в интересах”, – сказал Самуэльссон агентству Reuters.