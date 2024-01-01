Volvo отозвала почти полмиллиона автомобилей из-за простого программного сбоя

Интересно, что Volvo объявила об отзыве лишь через несколько дней после того, как Polestar отозвала почти 28 000 экземпляров Polestar 4 из-за той же проблемы. Однако, если в Polestar проблема ограничивалась одним электромобилем, то отзыв Volvo охватывает несколько моделей и годов выпуска. Полный перечень моделей приведен в таблице ниже.

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Как отмечает Motor1, шведский автопроизводитель говорит, что изображение с камеры заднего вида может не отображаться при движении задним ходом. Конечно, простым решением для владельцев было бы использовать зеркала, но в США и Канаде камеры заднего вида являются обязательными и должны всегда должным образом функционировать, иначе автомобили не соответствуют стандартам безопасности автотранспортных средств.

Компания отмечает, что проблема заключается не в камере, а в сбое программного обеспечения. Причина программного сбоя не уточняется, но во время активации камеры вместо изображения водители видят ошибку “Камера временно недоступна”.

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В то же время системы автоматического торможения при движении задним ходом и предупреждения о перекрестном движении работают штатно. Ожидается, что автопроизводитель устранит дефект простым обновлением ПО. Для этой процедуры владельцам придется обратиться к дилеру.