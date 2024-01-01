Volvo XC70 вернулся как плагин-гибрид для рынка Китая

Модельный ряд Volvo в Китае расширился новым кроссовером, который получил название XC70. Это плагин-гибрид, который сначала будет доступен в Китае, однако впоследствии может выйти и на другие мировые рынки. Интересно, что компания описывает модель, как свой первый PHEV с увеличенным запасом хода.

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Пока автопроизводитель не раскрыл подробности о силовом агрегате кроссовера, но отметил, что новый XC70 способен проехать на электротяге до 200 километров по циклу CLTC. Данная программа испытаний считается несколько щедрой, поэтому реальный показатель запаса может быть ниже.

Новинка построена на модульной архитектуре SMA от Volvo и компания говорит, что XC70 продолжает традицию универсального семейного автомобиля, “готового к любым приключениям”. Внешность модели также включает элементы стиля других внедорожников Volvo, в частности EX90 и XC90.

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В передней части доминируют знакомые светодиодные фары Volvo в форме молота и большая затемненная решетка радиатора с активными жалюзи. В то же время сзади есть культовые С-образные задние фонари, интегрированные в заднее стекло. Шведский автопроизводитель обещает объявить больше деталей о XC70 в ближайшие месяцы.