Представлен обновленный Volvo S90, однако его смогут купить не везде

Volvo S90 дебютировал в январе 2016 году и теперь шведский автопроизводитель решил второй раз обновить модель в середине ее жизненного цикла. Как отмечает Motor1, рестайлинг придал седану новую внешность и лучшую информационно-развлекательную систему.

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Однако, обновленный Volvo S90 будет доступен только в Китае и в нескольких других азиатских стран, из-за того, что седан производится в Китае и подпадает под импортные пошлины Трампа. Новинка отличается стильной передней частью, которая визуально роднит ее с другими моделями бренда. Она имеет новую выпуклую решетку радиатора, оптику, бампер и капот.

Крылья и легкосплавные диски также претерпели изменения, а задние фонари получили новую графику. Интерьер получил новый 11,2-дюймовый экран мультимедиа. Кроме того, инженеры улучшили звукоизоляцию и установили адаптивную подвеску для повышения комфорта.

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Напоследок, Volvo добавила два новых варианта краски: Aurora Silver и Mulberry Red, а также новый двухцветный дизайн легкосплавных дисков. Седан будет доступен с 2,0-литровым мягким гибридом, или с таким же двигателем, но в версии PHEV. Их показатели мощности раскроют позже, но автопроизводитель акцентировал, что плагин-гибридная версия сможет преодолеть до 80 километров на электрическом ходу.