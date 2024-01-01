Представлено оновлений Volvo S90, однак його можна придбати не всюди

Volvo S90 дебютував у січні 2016 році й тепер шведський автовиробник вирішив вдруге оновити модель в середині її життєвого циклу. Як зазначає Motor1, рестайлінг надав седану нову зовнішність та кращу інформаційно-розважальну систему.

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Однак, оновлений Volvo S90 буде доступний лише в Китаї та в декількох інших азіатських країн, через те, що седан виробляється в Китаї й підпадає під імпортні мита Трампа. Новинка відрізняється стильною передньою частиною, яка візуально споріднює її з іншими моделями бренду. Вона має нову опуклу решітку радіатора, оптику, бампер та капот.

Крила та легкосплавні диски також зазнали змін, а задні ліхтарі отримали нову графіку. Інтер’єр отримав новий 11,2-дюймовий екран мультимедіа. Крім того, інженери покращили звукоізоляцію та встановили адаптивну підвіску для підвищення комфорту.

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Наостанок, Volvo додала два нових варіанти фарби: Aurora Silver і Mulberry Red, а також новий двоколірний дизайн легкосплавних дисків. Седан буде доступний з 2,0-літровим м’яким гібридом, або з таким же двигуном, але у версії PHEV. Їх показники потужності розкриють пізніше, але автовиробник акцентував, що плагін-гібридна версія зможе подолати до 80 кілометрів на електричному ходу.