З Фінляндії приїхали ексклюзивні "швидкі" на базі Volkswagen Amarok та Volvo XC90

Техніка не нова, з пробігом, але у повній комплектації. Перед відправленням усі машини пройшли повне технічне обслуговування. Стартувала колона машин з Сенатської площі у Гельсінкі наприкінці березня і вже 2 квітня була в Україні.

Отримувачем машин став Благодійний фонд "Добробут". Як йдеться у повідомленні посольства Фінляндії в Україні, вже далі за запитами медзакладів техніку буде розподілене туди, де в ній виникла найбільша потреба.

Читайте також Техніка з фінського острова прийшла в Україну своїм ходом

В основному це знайомі українським медичним службам машини. Про використані для виготовлення медичного транспорту шасі фургонів вагонного типу ми вже не раз писали. Карети швидкої допомоги на шасі Volkswagen Transporter, Ford Transit, Mercedes-Benz Sprinter нашим читачам по описах вже давно знайомі, а ось кілька рідкісних для України моделей "швидких" на шасі легкових автомобілів згадати варто.

Колони трьох фондів зібралися на Сенатській площі у Хельсінкі і вже звідти рушили до України. Фото: Tapani Teittinen, Marika Suuronen

В коротенькому повідомленні виробники та моделі цих платформ для карет не вказані, але з фото видно доволі рідкісні для автопарків українських медзакладів Volkswagen Amarok 4x4 та Volvo XC90 4х4.

Фінські станції швидкої медичної допомоги та лікарні почали масово закуповувати ці карети на легкому шасі через повний привід – вартість володіння дуже приваблива. У скандинавських країнах з довгою зимою та постійними снігопадами такий транспорт зручний (див. відео з навчання водіїв “швидких” нижче).

Volkswagen Amarok 4WD у версії V6 при своїй повній масі під 3,5 тонни має дизельний двигун потужністю 224 к.с. та 8-ступеневу автоматичну коробку передач.

Читайте також Бійці ЗСУ показали, як воюють на фінському броньовику

Її квадратний кузов із більшим внутрішнім простором дозволяє розмістити посеред салону ноші з лежачим хворим.

Ось так виглядає кубоподібна”швидка” на шасі легкового автомобіля Amarok 4WD. Фото: Marika Suuronen

Головне у цій версії те, що при потребі працівники бригади швидкої допомоги можуть дістатися до пацієнта з усіх чотирьох сторін, чого раніше було неможливо.

Читайте також 100-місний фінський автобус тепер перевозить 14 поранених в Україні

Ще одна карета на Volvo XC90 4х4 взагалі на українському медичному просторі – рідкісне явище. Повнопривідна машина повною масою 3 150 кг комплектується дизельним двигуном на 235 к.с. потужності з автоматичною КПП.

Одна із волонтерок на фоні Volvo XC90 4х4 проводить караван у далеку дорогу до України. Фото: Marika Suuronen

Видовжений салон дозволяє розмістити всередині ноші з хворим та крісло для супроводжувального (див. демонстраційне відео нижче). Звісно, у повний зріст там не стати, що трохи незручно. Однак при потребі допомогу хворому під час руху можна надати.

Читайте також Фінляндія почне вилучати машини з російськими номерами

Обидві машини швидкої допомоги у своїй повній масі не перевищують 3,5 тонни, що дозволяє керувати спецтранспортом водіям з посвідченням категорії В.

Спецтранспорт та гуманітарний вантаж сформували фінські Благодійні організації Pro patria Suomi-Ukraina Ry, Lions Clubs International, Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry / Товариство українців у Фінляндії, Ukrainians of Tampere.

Фінські благодійники майже тиждень були в дорозі, трохи втомилися, але результатом лишися вдоволені – ”швидкі” служитимуть гарній місії. Фото: Tapani Teittinen, Marika Suuronen.

"Фінляндія підтримує Україну з початку повномасштабної війни, і ця підтримка триває. Фінляндія стоїть поруч з вами та підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", – заявила фінський Посол в Україні Тар’я Фернандес.