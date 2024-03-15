16 березня, закінчується шестимісячний перехідний період для законного перебування у Фінляндії автомобілів з російською реєстрацією: опівночі спливає право тимчасового користування на території країни автомобілів з російськими номерними знаками.

Не пізніше 0:00 ночі з 15 на 16 березня 2024 року машини з російською реєстрацію мають покинути митну територію Фінляндії, повідомила пресслужба Фінської митниці. Виняток становлять транспортні засоби, що належать студентам і особам, які навчаються чи працюють у Фінляндії на законних підставах. Цей виняток також стосується автомобілів, які перебувають у Фінляндії під санкціями ЄС.

"Починаючи з суботи, водії автомобілів з російською реєстрацією повинні мати можливість довести владі своє право на використання транспортних засобів у Фінляндії. Відповідні документи повинні бути в транспортних засобах під час руху, щоб водії могли підтвердити своє право на користування автомобілями з російською реєстрацією одразу, коли їх попросять", – уточнює директор відділу правозастосування фінської митниці Самі Ракшит.

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У разі виявлення в русі автомобіля з російською реєстрацією, який не має права перебувати у Фінляндії, машину затримають і в кожному окремому випадку розглянуть можливі фіскальні заходи. Наслідком незаконного використання може бути, наприклад, стягнення мита та податку, а також вивезення транспортного засобу з території ЄС.

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Що стосується автомобілів, які виїжджають з Фінляндії, власники повинні мати на увазі, що наразі неможливо виїхати з Фінляндії через східний кордон, оскільки пункти перетину кордону там будуть закриті до 14 квітня 2024 року.

При цьому, влада не зобов’язана видати поради та окремі інструкцій щодо практичних питань, пов’язаних із виїздом транспортних засобів. Натомість власники автомобілів несуть відповідальність за рішення щодо своїх транспортних засобів.

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Загалом з 00:.00 16 вересня 2023 року митниця Фінляндії припинила пропускати на свою митну територію автомобілі, зареєстровані у Росії. Такий транспорт через санкції Євросоюзу відразу з фінського кордону розвертають назад в Росію. Однак на території країни лишалося багато машин з номерними знаками РФ. На сьогодні митниця не має точної інформації про кількість автомобілів з російською реєстрацією, які зараз перебувають у Фінляндії.

Кордони Фінляндії можуть перетинати для ділових та туристичних поїздок автомобілі з реєстрацією будь-яких країн, за винятком машин з номерами під російським прапором. Фото: Прикордонна служба Фінляндії

Щодо винятків для студентів денної форми навчання та осіб, які працюють на визначений термін у Фінляндії за дійсним строковим трудовим договором і постійно проживають за межами ЄС, то вони можуть продовжувати тимчасово користуватися своїми транспортними засобами у Фінляндії.

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Митниця вимагає, щоб такі транспортні засоби були ввезені до Фінляндії на законних підставах до того, як набула чинності ця заборона. Такі дії обумовлені Правилами щодо транспортних засобів на російській реєстрації у Фінляндії станом на 16 березня 2024 року.

Виняток також становлять транспортні засоби, які все ще можуть тимчасово в’їжджати до Фінляндії відповідно до санкцій ЄС і тому залишаються у Фінляндії на законних підставах під російською реєстрацією. До таких транспортних засобів відносяться автомобілі громадян ЄС або ЄЕЗ, які постійно проживають в Росії, або членів їхніх сімей, автомобілі з дипломатичними номерами, а також автомобілі осіб, які прибувають до Фінляндії з гуманітарних причин.

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Після закінчення перехідного періоду водії автомобілів, на які також поширюються зазначені винятки, повинні на вимогу надати владі достатню інформацію про своє право використовувати свої транспортні засоби у Фінляндії.