16 марта заканчивается шестимесячный переходный период для законного пребывания в Финляндии автомобилей с российской регистрацией: в полночь истекает право временного пользования на территории страны автомобилей с российскими номерными знаками.

Не позднее 0:00 ночи с 15 на 16 марта 2024 года машины с российской регистрацией должны покинуть таможенную территорию Финляндии, сообщила пресс-служба Финской таможни. Исключение составляют транспортные средства, принадлежащие студентам и лицам, которые учатся или работают в Финляндии на законных основаниях. Это исключение также касается автомобилей, находящихся в Финляндии под санкциями ЕС.

"Начиная с субботы, водители автомобилей с российской регистрацией должны иметь возможность доказать властям свое право на использование транспортных средств в Финляндии. Соответствующие документы должны быть в транспортных средствах во время движения, чтобы водители могли подтвердить свое право на пользование автомобилями с российской регистрацией сразу, когда их попросят", – уточняет директор отдела правоприменения финской таможни Сами Ракшит.

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В случае обнаружения в движении автомобиля с российской регистрацией, который не имеет права находиться в Финляндии, машину задержат и в каждом отдельном случае рассмотрят возможные фискальные меры. Следствием незаконного использования может быть, например, взыскание пошлины и налога, а также вывоз транспортного средства с территории ЕС.

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Что касается автомобилей, которые выезжают из Финляндии, владельцы должны иметь в виду, что сейчас невозможно выехать из Финляндии через восточную границу, поскольку пункты пересечения границы там будут закрыты до 14 апреля 2024 года.

При этом, власть не обязана выдать советы и отдельные инструкции по практическим вопросам, связанных с выездом транспортных средств. Зато владельцы автомобилей несут ответственность за решение относительно своих транспортных средств.

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Как помните, с 00:00 16 сентября 2023 года таможня Финляндии прекратила пропускать на свою таможенную территорию автомобили, зарегистрированные в России. Такой транспорт из-за санкций Евросоюза сразу с финской границы разворачивают обратно в Россию. Однако на территории страны оставалось много машин с номерными знаками РФ. На сегодня таможня не имеет точной информации о количестве автомобилей с российской регистрацией, которые сейчас находятся в Финляндии.

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Относительно исключений для студентов дневной формы обучения и лиц, которые работают на определенный срок в Финляндии по действительному срочному трудовому договору и постоянно проживают за пределами ЕС, то они могут продолжать временно пользоваться своими транспортными средствами в Финляндии.

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Таможня требует, чтобы такие транспортные средства были ввезены в Финляндию на законных основаниях до того, как вступил в силу этот запрет. Такие действия обусловлены Правилами в отношении транспортных средств на российской регистрации в Финляндии по состоянию на 16 марта 2024 года.

Исключение также составляют транспортные средства, которые все еще могут временно въезжать в Финляндию в соответствии с санкциями ЕС и поэтому остаются в Финляндии на законных основаниях под российской регистрацией. К таким транспортным средствам относятся автомобили граждан ЕС или ЕЭЗ, постоянно проживающих в России, или членов их семей, автомобили с дипломатическими номерами, а также автомобили лиц, прибывающих в Финляндию по гуманитарным причинам.

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После окончания переходного периода водители автомобилей, на которые также распространяются указанные исключения, должны по требованию предоставить властям достаточную информацию о своем праве использовать свои транспортные средства в Финляндии.