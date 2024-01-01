Техніка з фінського острова прийшла в Україну своїм ходом

Острівна благодійна організація "Ukraine AX" під керівництвом Моніки Фон Френкель вже вдруге пригнала для прикордонників 15-го загону автомобілі різного призначення. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила пресслужба "Сталевого Кордону".

У першому випадку жителі острова обладнали й передали великий медичний автобус для евакуації із зони ведення бойових дій в тилові лікувальні заклади поранених бійців. Про той транш редакція Авто24 писала у грудні минулого року. Автобус-лазарет став у пригоді нашим захисникам.

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В нинішньому транспортному пакеті також є медична техніка. Цього разу для обслуговування прикордонників у польових умовах фінські друзі пригнали обладнаний стоматологічний кабінет, який побудували на вантажному шасі Scania 94D 300 4x2.

Для стоматологічного кабінету на одне робоче місце лікаря та його помічника спеціально підбирали шасі з надбудовою із сендвіч-панелей. В місцевих умовах благодійники облаштували фургон для комфортної роботи як взимку, так і влітку.

Пересувний стоматологічний кабінет на шасі Scania 94D 300 4x2 фіни обладнали за найсучаснішими стандартами. Скриншот:Авто24

В комплектації стоматологічним обладнанням волонтерів "Ukraine AX" консультували медики з профільного стоматологічного закладу острова Аланд. За їх порадою на зібрані кошти було закуплено не тільки устаткування, але й весь необхідний інструментарій та стоматологічний автоклав для стерилізації інструменту.

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Також для перевезення різних вантажів фінські благодійники передали прикордонникам вантажівку Volvo FM8 з кубоподібним рефрижераторним кузовом, обладнаним установкою Thermo King.

Вантажівка з кузовом із сендвіч-панелей Volvo FM8 не нова, але в добротному доглянутому стані. Скриншот: Авто24

Пасажирським перевезенням особового складу, в т.ч. у період ротації чи передислокації, загону прикордонників допоможе автобус Volvo. Волонтери пригнали версію приміської 2-дверної низькопідлогової машини. Попутно салон заповнили супутнім обладнанням, що також стане у пригоді прикордонникам.