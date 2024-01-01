Техника с финского острова пришла в Украину своим ходом

Островная благотворительная организация "Ukraine AX" под руководством Моники Фон Френкель уже второй раз пригнала для пограничников 15-го отряда автомобили различного назначения. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба "Стального Границы".

В первом случае жители острова оборудовали и передали большой медицинский автобус для эвакуации из зоны ведения боевых действий в тыловые лечебные учреждения раненых бойцов. О том транше редакция Авто24 писала в декабре прошлого года. Автобус-лазарет пригодился нашим защитникам.

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В нынешнем транспортном пакете также есть медицинская техника. На этот раз для обслуживания пограничников в полевых условиях финские друзья пригнали оборудованный стоматологический кабинет, который построили на грузовом шасси Scania 94D 300 4x2.

Для стоматологического кабинета на одно рабочее место врача и его помощника специально подбирали шасси с надстройкой из сэндвич-панелей. В местных условиях благотворители обустроили фургон для комфортной работы как зимой, так и летом.

Передвижной стоматологический кабинет на шасси Scania 94D 300 4x2 финны оборудовали по самым современным стандартам. Скриншот:Авто24

В комплектации стоматологическим оборудованием волонтеров "Ukraine AX" консультировали медики из профильного стоматологического учреждения острова Аланд. По их совету на собранные средства было закуплено не только оборудование, но и весь необходимый инструментарий и стоматологический автоклав для стерилизации инструмента.

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Также для перевозки различных грузов финские благотворители передали пограничникам грузовик Volvo FM8 с кубообразным рефрижераторным кузовом, оборудованным установкой Thermo King.

Грузовик с кузовом из сэндвич-панелей Volvo FM8 не новый, но в добротном ухоженном состоянии. Скриншот: Авто24

Пассажирским перевозкам личного состава, в т.ч. в период ротации или передислокации, отряду пограничников поможет автобус Volvo. Волонтеры пригнали версию пригородной 2-дверной низкопольной машины. Попутно салон заполнили сопутствующим оборудованием, что также пригодится пограничникам.