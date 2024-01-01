Volvo XC70 повернувся як плагін-гібрид для ринку Китаю

Модельний ряд Volvo в Китаї розширився новим кросовером, який отримав назву XC70. Це плагін-гібрид, який спершу буде доступний в Китаї, проте згодом може вийти й на інші світові ринки. Цікаво, що компанія описує модель, як свій перший PHEV зі збільшеним запасом ходу.

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Наразі автовиробник не розкрив подробиці щодо силового агрегата кросовера, але зазначив, що новий XC70 здатен проїхати на електротязі до 200 кілометрів за циклом CLTC. Дана програма випробувань вважається дещо щедрою, тому реальний показник запасу може бути нижчим.

Новинка побудована на модульній архітектурі SMA від Volvo й компанія каже, що XC70 продовжує традицію універсального сімейного автомобіля, “готового до будь-яких пригод”. Зовнішність моделі також включає елементи стилю інших позашляховиків Volvo, зокрема EX90 та XC90.

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В передній частину домінують знайомі світлодіодні фари Volvo у формі молота та велика затемнена решітка радіатора з активними жалюзі. Водночас позаду є культові С-подібні задні ліхтарі, що інтегровані в заднє скло. Шведський автовиробник обіцяє оголосити більше деталей про XC70 найближчими місяцями.