Volvo може налагодити виробництво нових моделей у США через дію тарифів Трампа

Майже 90% автомобілів компанії Volvo, що продаються в США – імпортуються з Європи та Китаю. Єдиною моделлю бренду, що виробляється на заводі в Америці, є кросовер EX90. Проте, компанія планує збільшити виробництво, аби уникнути впливу тарифів Дональда Трампа.

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Як пише Carscoops, Volvo подвоює потужності на своєму заводі в Південній Кароліні, щоб виробляти більше автомобілів. Шведський автовиробник розглядає можливість випуску наступної серійної моделі в США.

Очільник Volvo Хакан Самуельссон натякнув, що наступна модель буде представлена як м’який гібрид, так і у версії гібрида, що заряджається від мережі. Це означає, що новою моделлю, ймовірно, буде або XC60, або XC90.

“Універсал чи седан навряд з'являться. Я думаю, що якщо подивитися на те, що є бестселерами в США, то це часто якийсь позашляховик. Ми не можемо завозити автомобілі дилерам з Європи й просто вірити, що вони їх продаватимуть. З тарифами ситуація стала ще більш негативною, бо варіант експорту більше не такий очевидний…”, – сказав він журналістам Auto News.

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Тарифи, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа, вже суттєво вплинули на стратегію продажів Volvo. Компанія вирішила припинити продаж седана S90 в США, оскільки він імпортувався з Китаю та мав дуже низький попит серед американців.