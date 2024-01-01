Volvo відкликала майже пів мільйона автомобілів через простий програмний збій

Цікаво, що Volvo оголосила про відкликання лише через декілька днів після того, як Polestar відкликала майже 28 000 екземплярів Polestar 4 через ту саму проблему. Однак, якщо у Polestar проблема обмежувалася одним електромобілем, то відкликання Volvo охоплює кілька моделей та років випуску. Повний перелік моделей наведений в таблиці нижче.

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Як зазначає Motor1, шведський автовиробник каже, що зображення з камери заднього виду може не відображатися під час руху заднім ходом. Звичайно, найпростішим рішенням для власників було б використати дзеркала, але в США та Канаді камери заднього виду є обов'язковими та повинні завжди належним чином функціонувати, інакше автомобілі не відповідають стандартам безпеки автотранспортних засобів.

Компанія зазначає, що проблема полягає не в камері, а у збої програмного забезпечення. Причина програмного збою не уточнюється, але під час активації камери замість зображення водії бачать помилку “Камера тимчасово недоступна”.

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Водночас системи автоматичного гальмування при русі заднім ходом та попередження про перехресний рух працюють штатно. Очікується, що автовиробник усуне дефект простим оновленням ПЗ. Для цієї процедури власникам доведеться звернутись до дилера.