Китаю в ЕС перекрыли биодизель: торговые войны набирают обороты

Этим поступком Еврокомиссия нанесла удар по китайской демпинговой практике, что навредила европейским производителям. На это жаловались производители биотоплива из разных стран ЕС.

Теперь китайские производители биотоплива ищут новые рынки, поскольку антидемпинговые тарифы ЕС ощутимо кусаются. Как пишет Reuters, временные антидемпинговые пошлины ударили по более 40 компаниям, включая ведущих производителей Zhejiang Jiaao, Henan Junheng и Longyan Zhuoyue Group, которые в прошлом году экспортировали своей продукции на 2,3 миллиарда долларов.

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В последнее время китайский экспорт резко уменьшился и без того. Он начал падать с середины 2023 года на фоне расследований. Экспорт в ЕС достиг рекордных 1,8 миллиона тонн в 2023 году, что составляет 90% всего китайского прошлогоднего экспорта биодизеля.

Объемы за первые шесть месяцев 2024-го упали на 51% по сравнению с годом ранее до 567 440 тонн. По данным китайской таможни, июньские поставки сократились до 50 000 тонн, что является самым низким показателем с середины 2019 года.

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Согласно данным китайской таможни, Нидерланды были крупнейшим импортером в 2023 году, на них пришлось 84% поставок биодизеля из Китая в ЕС, за ними следуют Бельгия и Испания.

Расследование выявило значительный импорт китайского биодизеля, который продавался по искусственно заниженным ценам, а это привело к резкому падению рыночных цен в Европе. В последние годы европейский рынок был заполнен китайским биодизелем, произведенным из использованного растительного масла, что привело к падению цен с 2250 евро за тонну до 1100 евро за тонну.

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Снижение цен негативно повлияло на доходы европейских производителей, поставив под угрозу их жизнеспособность и конкурентоспособность на мировой арене.

Сейчас китайские производители ищут новых клиентов на биодизельное топливо за пределами блока ЕС, в Австралии, Японии, Южной Корее и Юго-Восточной Азии.