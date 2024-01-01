Китаю в ЄС перекрили біодизель: торгові війни набирають обертів

Цим вчинком Єврокомісія завдала удару по китайській демпінговій практиці, що нашкодила європейським виробникам. На це скаржилися виробники біопалива з різних країн ЄС.

Тепер китайські виробники біопалива шукають нові ринки, оскільки антидемпінгові тарифи ЄС відчутно кусаються. Як пише Reuters, тимчасові антидемпінгові мита вдарили по понад 40 компаніях, включаючи провідних виробників Zhejiang Jiaao, Henan Junheng і Longyan Zhuoyue Group, які торік експортували своєї продукції на 2,3 мільярда доларів.

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Останнім часом китайський експорт різко скористався й без того. Він почав падати із середини 2023 року на тлі розслідувань. Експорт до ЄС досяг рекордних 1,8 мільйона тонн у 2023 році, що становить 90% усього китайського торішнього експорту біодизеля.

Обсяги за перші шість місяців 2024-го впали на 51% порівняно з роком раніше до 567 440 тонн. За даними китайської митниці, червневі постачання скоротилися до понад 50 000 тонн, що є найнижчим показником із середини 2019 року.

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Згідно з даними китайської митниці, Нідерланди були найбільшим імпортером у 2023 році, на них припало 84% постачань біодизеля з Китаю до ЄС, за ними йдуть Бельгія та Іспанія.

Розслідування виявило значний імпорт китайського біодизелю, що продавався за штучно заниженими цінами, а це призвело до різкого падіння ринкових цін у Європі. В останні роки європейський ринок був заповнений китайським біодизелем, виробленим із використаної рослинної олії, що призвело до падіння цін з 2250 євро за тонну до 1100 євро за тонну.

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Зниження цін негативно вплинуло на доходи європейських виробників, поставивши під загрозу їх життєздатність і конкурентоспроможність на світовій арені.

Нині китайські виробники шукають нових клієнтів на біодизельне паливо за межами блоку ЄС, в Австралії, Японії, Південній Кореї та Південно-Східній Азії.