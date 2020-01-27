28 января в Киеве пройдет автопробег против агрегаторов Uber, Uklon и Bolt.

Таксисты собираются организовать пробег против несправедливых, по их мнению, тарифов. Они считают, что проезд на такси стал слишком дешевым.

Кроме того, существует ряд других требований к агрегаторам заказов персонального транспорта и к организации такси в целом. В частности, организатор акции, общественная организация "Свободный таксист", имеет целью заявить о создании силы, которая будет защищать интересы профессиональных таксистов и донести до широких масс проблемы, которые существуют в данной отрасли.

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Причин недовольство таксистов несколько. Одни недовольны количеством заказов и тарифами, которые предлагают службы такси и агрегаторы. Другие сомневаются в честности распределения заказов, а кто-то просто против агрегаторов. Все эти факторы создали достаточно напряженную обстановку и недовольство со стороны водителей.

Пробег столичных таксистов 28 января пройдет возле офисов агрегаторов Uber, Uklon и Bolt.

Напомним, что облагать налогами украинских таксистов пока не будут.