28 січня в Києві пройде автопробіг проти агрегаторів Uber, Uklon та Bolt.

Таксисти збираються організувати пробіг проти несправедливих, на їх думку, тарифів. Вони вважають, що проїзд на таксі став занадто дешевим.

Окрім того, існує низка інших вимог до агрегаторів замовлень персонального транспорту та до організації таксі в цілому. Зокрема, організатор акції, громадська організація "Вільний таксист", має за мету заявити про створення сили, яка буде захищати інтереси професійних таксистів та донести до широких мас проблеми, які існують в даній галузі.

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Причин незадоволення таксистів кілька. Одні незадоволені кількістю замовлень і тарифами, які пропонують служби таксі та агрегатори. Інші сумніваються в чесності розподілу замовлень, а хтось просто проти агрегаторів. Всі ці фактори створили досить напружену обстановку і невдоволення з боку водіїв.

Пробіг столичних таксистів 28 січня пройде біля офісів агрегаторів Uber, Uklon та Bolt.

Нагадаємо, що обкладати податками українських таксистів поки що не будуть.