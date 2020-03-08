Премьера ленты переносится на 25 ноября.
В украинском прокате 25-й фильм о британском спецагенте должен был появиться 9 апреля. Но студия решила, что еще "не время умирать" от вируса.
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Медицинские эксперты прогнозируют пик эпидемии коронавируса именно в апреле – примерно в то же время, на которое планировалось премьера.
"Студии MGM, Universal и продюсеры фильма Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи объявили сегодня, что после тщательного рассмотрения и оценки мирового рынка проката, премьера ленты "NO TIME TO DIE" будет отложена до ноября 2020 года", – говорится в сообщении официального Твиттер-аккаунта Джеймса Бонда.
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