Премьера ленты переносится на 25 ноября.

В украинском прокате 25-й фильм о британском спецагенте должен был появиться 9 апреля. Но студия решила, что еще "не время умирать" от вируса.

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Медицинские эксперты прогнозируют пик эпидемии коронавируса именно в апреле – примерно в то же время, на которое планировалось премьера.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd — James Bond (@007) March 4, 2020

"Студии MGM, Universal и продюсеры фильма Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи объявили сегодня, что после тщательного рассмотрения и оценки мирового рынка проката, премьера ленты "NO TIME TO DIE" будет отложена до ноября 2020 года", – говорится в сообщении официального Твиттер-аккаунта Джеймса Бонда.

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