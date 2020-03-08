Прем'єра стрічки переноситься на 25 листопада.

В українському прокаті 25-й фільм про британського спецагента повинен був з’явитись 9 квітня. Та студія вирішила, що ще “Не час помирати” від вірусу.

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Медичні експерти прогнозують пік епідемії коронавірусу саме у квітні – приблизно в той же час, на який планувалась прем’єра.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd — James Bond (@007) March 4, 2020

“Студії MGM, Universal та продюсери фільму Майкл Г. Вілсон і Барбара Брокколі оголосили сьогодні, що після ретельного розгляду та оцінки світового ринку прокату, прем’єра стрічки “NO TIME TO DIE” буде відкладена до листопада 2020 року”, – йдеться у повідомленні офіційного Твіттер-акаунту Джеймса Бонда.

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