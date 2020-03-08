Прем'єра стрічки переноситься на 25 листопада.
В українському прокаті 25-й фільм про британського спецагента повинен був з’явитись 9 квітня. Та студія вирішила, що ще “Не час помирати” від вірусу.
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Медичні експерти прогнозують пік епідемії коронавірусу саме у квітні – приблизно в той же час, на який планувалась прем’єра.
“Студії MGM, Universal та продюсери фільму Майкл Г. Вілсон і Барбара Брокколі оголосили сьогодні, що після ретельного розгляду та оцінки світового ринку прокату, прем’єра стрічки “NO TIME TO DIE” буде відкладена до листопада 2020 року”, – йдеться у повідомленні офіційного Твіттер-акаунту Джеймса Бонда.
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