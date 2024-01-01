Škoda Elroq получит интерьер, выполненный из переработанного пластика, рыболовных сетей и одежды

Дебют нового Škoda Elroq состоится уже совсем скоро. Об этом свидетельствует многочисленное количество тизеров от чешского автопроизводителя. Недавно компания рассказала, что электромобиль получит интерьер с соответствующим языком дизайна бренда под названием Modern Solid.

Читайте также: Почему у закамуфлированного Škoda Elroq фламинго на дверях

Škoda будет предлагать покупателям 4 варианта отделки: Studio, Loft, Lodge и Suite, каждый из которых содержит большую долю экологических материалов, в частности, обивку Recytitan и Technofil, которые изготовлены из переработанных пластиковых бутылок и одежды.

Recytitan является тканью темно-серо-голубого цвета, которая дополняется темными деталями из искусственной кожи и желтой светоотражающей строчкой. В то же время обивка Technofil изготавливается из восстановленного нейлона, полученного, например, из старых рыболовных сетей или остатков ткани.

Также интересно: Новая Škoda Superb доступна в Украине

Поэтому она отличается черным цветом в сочетании со светло-серой искусственной кожей, подчеркнутой оранжевыми контрастными швами и соответствующими оранжевыми ремнями безопасности. Сообщается, что материал Recytitan будет использован для обивки дверных карт, панели приборов, подлокотника и наколенников в низших комплектациях, тогда как топовые варианты будут иметь обивку Technofil.