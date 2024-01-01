Škoda Elroq получит интерьер, выполненный из переработанного пластика, рыболовных сетей и одежды

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Официальный тизер Škoda Elroq официальный тизер Škoda Elroq
Дебют нового Škoda Elroq состоится уже совсем скоро. Об этом свидетельствует многочисленное количество тизеров от чешского автопроизводителя. Недавно компания рассказала, что электромобиль получит интерьер с соответствующим языком дизайна бренда под названием Modern Solid.
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Škoda будет предлагать покупателям 4 варианта отделки: Studio, Loft, Lodge и Suite, каждый из которых содержит большую долю экологических материалов, в частности, обивку Recytitan и Technofil, которые изготовлены из переработанных пластиковых бутылок и одежды.
Recytitan является тканью темно-серо-голубого цвета, которая дополняется темными деталями из искусственной кожи и желтой светоотражающей строчкой. В то же время обивка Technofil изготавливается из восстановленного нейлона, полученного, например, из старых рыболовных сетей или остатков ткани.
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Поэтому она отличается черным цветом в сочетании со светло-серой искусственной кожей, подчеркнутой оранжевыми контрастными швами и соответствующими оранжевыми ремнями безопасности. Сообщается, что материал Recytitan будет использован для обивки дверных карт, панели приборов, подлокотника и наколенников в низших комплектациях, тогда как топовые варианты будут иметь обивку Technofil.