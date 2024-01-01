Škoda Elroq отримає інтер’єр, виконаний з переробленого пластику, рибальских сіток та одягу

Дебют нового Škoda Elroq відбудеться вже зовсім незабаром. Про це свідчить численна кількість тизерів від чеського автовиробника. Нещодавно компанія розповіла, що електромобіль отримає інтер’єр з відповідною мовою дизайну бренду під назвою Modern Solid.

Читайте також: Чому у закамуфльованого Škoda Elroq фламінго на дверях

Škoda пропонуватиме покупцям 4 варіанти оздоблення: Studio, Loft, Lodge та Suite, кожен з яких містить велику частку екологічних матеріалів, зокрема, оббивку Recytitan і Technofil, які виготовлені з перероблених пластикових пляшок та одягу.

Recytitan є тканиною темно-сіро-блакитного кольору, яка доповнюється темними деталями зі штучної шкіри та жовтою світловідбиваючою строчкою. Водночас оббивка Technofil виготовляється з відновленого нейлону, отриманого, наприклад, зі старих рибальських сіток чи залишків тканини.

Також цікаво: Нова Škoda Superb доступна в Україні

Через це вона відрізняється чорним кольором в поєднанні зі світло-сірою штучною шкірою, підкресленою помаранчевими контрастними швами та відповідними помаранчевими ременями безпеки. Повідомляється, що матеріал Recytitan буде використано для оббивки дверних карт, панелі приладів, підлокітника та наколінників у нижчих комплектаціях, тоді як топові варіанти матимуть оббивку Technofil.