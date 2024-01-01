Škoda рассказала об умных решениях для вашего багажника

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Багажник Škoda Kodiaq с аксессуарами Škoda
Чешский автопроизводитель предлагает несколько различных аксессуаров, делающих багажник автомобиля более практичным. Набор специальных ковриков или лотков поможет автомобилистам использовать полезное пространство для различных задач. Например, водонепроницаемый пластиковый лоток поможет справиться с последствиями плохой погоды, специальные отсеки, в которых можно разместить дождевик, ведра, или удочки.
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Кроме этого, багажники кроссоверов или универсалов вмещают детские коляски или велосипеды. Предотвратить их скольжение в большом пространстве помогут специальные фиксирующие ремни, что в сочетании с вышеупомянутым ковриком позволит перевозить их при любой погоде. К тому же этот резиновый коврик потом можно легко помыть даже с помощью садового шланга.
Модели Škoda предлагаются со специальной сеткой, которая крепится под полочкой багажного отделения и позволяет перевозить различные ценные папки бумаг, или другие малогабаритные вещи. Однако, довольно часто также возникают ситуации, когда в условиях плохой погоды нужно перевезти домашнего любимца в авто.
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Брать его с грязными лапами в салон – вряд ли хорошая идея, поэтому чешский автопроизводитель предлагает своим клиентам специальную сетку, которая позволит не беспокоиться о том, что контейнер с вашим любимцем откроется или перевернется с боку на бок на каждом повороте. К слову, в багажнике еще остается много места для других вещей.
Škoda предлагает целый ряд устройств, которые облегчат занятия зимними видами спорта. Система сеток помогает надежно держать шлемы и лыжные ботинки на месте. Боковые сетки могут удерживать мелкие предметы, такие как перчатки и лыжные очки. Сумка для лыж не только гарантирует безопасность, но и защищает луж талого льда.