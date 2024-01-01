Škoda розповіла про розумні рішення для вашого багажника

Чеський автовиробник пропонує декілька різних аксесуарів, що роблять багажник автомобіля більш практичним. Набір спеціальних килимків або лотків допоможе автомобілістам використовувати корисний простір для різних задач. Наприклад, водонепроникний пластиковий лоток допоможе впоратися з наслідками поганою погоди, спеціальні відсіки, в яких можна розмістити дощовик, відра, або вудки.

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Окрім цього, багажники кросоверів або універсалів вміщують дитячі візки або велосипеди. Запобігти їм ковзанню у великому просторі допоможуть спеціальні фіксуючі ремені, що в поєднанні з вищезгаданим килимком дозволить перевозити їх за будь-якої погоди. До того ж цей гумовий килимок потім можна легко помити навіть за допомогою садового шланга.

Моделі Škoda пропонуються зі спеціальною сіткою, що кріпиться під поличкою багажного відділення й дозволяє перевозити різні цінні папки паперів, або інші малогабаритні речі. Однак, досить часто також виникають ситуації, коли за умов поганої погоди потрібно перевезти домашнього улюбленця в авто.

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Брати його з брудними лапами в салон – навряд чи хороша ідея, тому чеський автовиробник пропонує своїм клієнтам спеціальну сітку, яка дозволить не турбуватися про те, що контейнер з вашим улюбленцем відчиниться або перекинеться з боку на бік на кожному повороті. До слова, в багажнику ще залишається багато місця для інших речей.

Škoda пропонує цілий ряд пристроїв, які полегшать заняття зимовими видами спорту. Система сіток допомагає надійно тримати шоломи та лижні черевики на місці. Бічні сітки можуть утримувати дрібні предмети, такі як рукавички та лижні окуляри. Сумка для лиж не тільки гарантує безпеку , але й означає, що в авто не буде калюж талого льоду.