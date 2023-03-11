Грустно, неприятно, но может случиться с каждым: в тесном проезде вы зацепили чужую запаркованную машину. С одной стороны, формально это ДТП, с другой – повреждения настолько мелкие, что вроде бы и не стоят особого внимания. Тем более, что и в поврежденной машине часто никого нет…

Прежде всего: уезжать с места происшествия нельзя! На то есть две веские причины, и неважно, которую вы поставите на первое место: это стыдно и противозаконно. Да, соблазн продолжить движение как ни в чем ни бывало очень велико. Но масштаб проблем, которые будут ждать беглеца, когда его догонят или вычислят, нельзя сравнивать с заботами при решении вопроса, что называется, на месте.

К счастью большинство современных машин имеют относительно эластичный пластиковый обвес, который без полного разрушения переносит легкие столкновения.

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В целом же мелкое столкновение требует целого перечня действий, который очень желательно соблюдать.

Остановитесь. Оставление места ДТП – одна из тяжелейших провинностей в украинском Кодексе об админнарушениях. Оставайтесь на месте происшествия, как минимум, чтобы встретиться с владельцем машины.

Оцените причиненный ущерб. От его размеров зависит ваша стратегия в разговоре с владельцем, который скоро появится. Возможно, придется позвонить вашему знакомому рихтовщику или маляру.

Решайте, выгодно ли вам вызвать полицию и уведомлять вашу страховую компанию (полис автогражданки у вас есть, надеемся?). Если сумма компенсации владельцу второй машины будет меньше франшизы по вашему полису, то страховая вам не нужна – вы только получите снижение своего статуса в ее досье.

Оцените, не запаркован ли поврежденный Вами автомобиль с нарушением правил – это может снять с вас часть вины. Попытайтесь определить (и зафиксировать!) другие обстоятельства, которые в случае предстоящего расследования послужат вам частичным оправданием: скользкое покрытие, открытый люк канализации, оставленный без присмотра ребенок на дороге и т.д.

Когда помяты, даже слегка, несколько кузовных деталей, обычно лучше заявлять в страховую компанию: ремонт будет явно недешев.

Если сумма ущерба невелика , предложите потерпевшей стороне расчет на месте, без обращения в страховую компанию.

Если повреждение серьезное и вы хотите обратиться в свою страховую компанию, немедленно сообщайте ей о случившемся. Страховщики помогут вам оценить ущерб и решить, как действовать дальше.

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Если у вас с владельцем другой машины будет достигнуто соглашение об обстоятельствах аварии и ее виновнике, оформляйте ДТП по европротоколу, без вызова полиции.

Если вы не можете найти владельца машины, можно оставить ему записку на лобовом стекле. Напишите свои контактные данные и извинения за повреждения, укажите детали события. Не забудьте сфотографировать место происшествия и положение обеих машин на дороге. Но формально будет считаться, что вы покинули место ДТП, и, возможно, тут все же следует обратиться в полицию.

Степень повреждений

Для минимизации последствий вашего мини-столкновения важно иметь достоверную информацию о реальной тяжести повреждений на чужой машине. Поэтому стоит сфотографировать проблемное место с разных ракурсов и при первой же возможности показать фото опытному мастеру по кузовному ремонту. Обычно мастера не любят подобных ребусов, но всегда можно найти такого, кто таки составит ориентировочную смету работ по фотографиям.

Полировкой, в том числе разного рода фирменными пастами, можно убрать только неглубокие царапины. К сожалению, такие повреждения бывают нечасто.

Это нужно для того, чтобы потерпевшая сторона потом не шантажировала вас, требуя дополнительные деньги на ремонт якобы особой сложности.

Рекомендация Авто 24

Чтобы никогда не попасть в подобную ситуацию, следует прокачать свое водительское мастерство. Во-первых, можно записаться на короткие курсы безопасного маневрирования, а во-вторых, устроить себе несколько импровизированных тренингов на свободной площадке. Многократное повторение упражнений по маневрированию между плотно расставленными конусами и вешками доведет ваши навыки до автоматизма. Реальная помощь – качественный парктроник, который сегодня вместе с инсталляцией стоит в два-три раза дешевле, чем ремонт бампера.

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