Сумно, неприємно, але може трапитись з кожним: у тісному проїзді ви зачепили чужу запарковану машину. З одного боку, формально це ДТП, з іншого – пошкодження настільки дрібні, що начебто і не варті особливої уваги. Тим більше, що і в пошкодженій машині часто нікого немає…

Перш за все: тікати з місця пригоди не можна! На це є дві вагомі причини: так робити соромно та протизаконно. Так, спокуса продовжити рух наче нічого не сталося дуже велика. Але масштаб проблем, які чекатимуть на втікача, коли його наздоженуть або вирахують, не можна порівнювати з клопотами, що називається, на місці.

На щастя, більшість сучасних машин мають відносно еластичний пластиковий обвіс, який спроможний без повної руйнації переносити легкі зіткнення.

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В цілому ж дрібне зіткнення потребує цілого переліку дій, якого дуже бажано дотримуватись.

Зупиніться. Покидання місця ДТП – одна з найтяжчих провин в українському Кодексі про адмінпорушення. Залишайтеся на місці пригоди, як мінімум щоб зустрітися із власником машини.

Оцініть завдану шкоду. Від її розмірів залежить ваша стратегія в розмові з власником, який незабаром з’явиться. Можливо, доведеться зателефонувати вашому знайомому рихтувальнику або маляру.

Вирішуйте, чи вигідно вам викликати поліцію та повідомляти вашу страхову компанію (поліс автоцивілки у вас є, сподіваємось?). Якщо сума компенсації власнику другої машини буде меншою, ніж франшиза за вашим полісом, то страхова вам не потрібна – ви лише отримаєте зниження свого статусу в її досьє.

Оцініть, чи не стоїть пошкоджений вами автомобіль з порушенням правил – це може зняти з вас частину провини. Спробуйте визначити (і зафіксувати!) інші обставини, які у випадку майбутнього розслідування можуть служити вам частковим виправданням: слизьке покриття, відкритий люк каналізації, залишена без догляду дитина на дорозі тощо.

Коли пом’яті декілька кузовних деталей, зазвичай краще заявляти до страхової компанії: ремонт буде явно недешевий.

Якщо сума збитку невелика , запропонуйте потерпілій стороні розрахунок на місці, без звернення до страхової компанії.

Якщо пошкодження серйозне і ви хочете звернутися до своєї страхової компанії, негайно повідомте їм про те, що сталося. Страховики допоможуть вам оцінити збитки та вирішити, як діяти далі.

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Якщо у вас з власником іншої машини буде досягнута згода про обставини аварії та її винуватця, оформлюйте ДТП за європротоколом, без виклику поліції.

Якщо ви не можете знайти власника машини, можна залишити йому записку на лобовому склі автомобіля. Напишіть свої контактні дані та вибачення за пошкодження, вкажіть деталі події. Не забудьте сфотографувати для себе місце пригоди і положення обох машин на дорозі. Але формально вважатиметься, що ви покинули місце ДТП, і можливо, тут варто повідомити поліцію.

Щодо пошкоджень

Для мінімізації наслідків вашого міні-зіткнення важливо мати достовірну інформацію про реальну тяжкість пошкоджень на чужій машині. Тому варто сфотографувати проблемне місце з різних ракурсів і за першої ж можливості показати фото досвідченому майстру з кузовного ремонту. Зазвичай майстри не полюбляють подібних ребусів, але завжди можна знайти такого, що таки складе орієнтовний кошторис робіт за фотографіями.

Поліруванням, у тому числі різного роду фірмовими пастами, можна прибрати лише геть неглибокі подряпини. На жаль, такі пошкодження бувають нечасто.

Це потрібно для того, щоб потерпіла сторона потім не шантажувала вас, вимагаючи додаткові гроші на ремонт “особливої складності”.

Рекомендація Авто 24

Щоб ніколи не потрапити до подібної ситуації, слід прокачати своє водійське вміння. По-перше, можна записатись на короткі курси з безпечного маневрування, а по-друге, влаштувати собі кілька імпровізованих тренінгів на вільному майданчику. Багатократне повторення вправ з маневрування між щільно розставленими конусами та вішками доведе ваші навички до автоматизму. Реальна допомога – якісний парктронік, який сьогодні разом з інсталяцією коштує удвічі-тричі дешевше, ніж ремонт бампера.

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