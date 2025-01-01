Когда украинцы чаще всего бьют свои машины

По данным исследования компании carVertical, которая занимается аналитикой автомобильных данных, определенные месяцы года неизменно являются более рискованными для автомобиля - так когда происходит больше всего аварий?

Кстати сколько переплачивают покупатели за авто со скрученным пробегом

Зимой не всегда означают больше аварий

Многие водители считают, что суровые зимние условия значительно повышают количество аварий. Однако статистика свидетельствует о другом: большинство зимних ДТП обычно незначительны - из-за превышения скорости, несоблюдения дистанции или плохой видимости. Эксперты по безопасности дорожного движения сходятся во мнении, что зимой водители осторожнее, поэтому серьезных аварий меньше.

Больше всего повреждений авто в Украине зафиксировано в августе (8,9%), феврале (8,8%) и сентябре (8,8%). Меньше всего зафиксировано в апреле (7,3 %), мае (7,7 %) и июне (7,9 %).

"На эти пики могут влиять дорожные условия в начале года и интенсивность движения летом. С повышением температуры водители обычно чувствуют себя увереннее, но в условиях интенсивного движения это часто приводит к повышению риска аварий", - объясняет Матас Бузелис, эксперт авторынка с carVertical.

Оценка повреждений крайне важна

Несмотря на то, что пик ДТП пришелся на август, самая высокая средняя стоимость повреждений была зафиксирована в феврале - 194 228 грн (4 195 евро). Зато средний показатель мая был самым низким - более чем на 20% меньше.

Высокая средняя стоимость повреждений в феврале может быть связана со скользкими дорогами, изменчивой погодой и плотным городским движением. Увеличение поездок на дальнее расстояние летом также может привести к серьезным столкновениям и дорогостоящему ремонту - особенно в сочетании с незнакомыми маршрутами или перегруженными трассами.

Кстати в каких авто, продающихся в Украине, чаще всего скручивают пробег

Господин Бузелис советует проверить историю подержанного автомобиля до покупки. Если отчет обнаружил повреждения на тысячи евро, возможно, стоит передумать. Скрытые повреждения могут ослабить защиту автомобиля от аварий и привести к серьезным последствиям в случае ДТП.

"Тщательный анализ повреждений в отчете об истории крайне важен. Всегда следует обращаться в сертифицированный сервисный центр, чтобы механик оценил качество ремонта прошлых повреждений. Иначе покупка автомобиля может превратиться в азартную игру с низкими шансами", - добавляет господин Бузелис.

Методология

В этом исследовании компания carVertical проанализировала данные отчетов об истории транспортных средств, приобретенных пользователями компании с 2018 по 2024 год. Записи о повреждениях были отсортированы по месяцам, переведены в проценты и ранжированы.

Работая в 30 странах, carVertical использует данные из более 900 международных баз данных - в частности, данные правоохранительных органов, национальных и государственных реестров, финансовых учреждений и порталов объявлений. Обрабатывая миллионы отчетов об истории автомобилей ежегодно, компания предоставляет информацию, исчерпывающие прогнозы и уникальные тенденции на рынке подержанных автомобилей.