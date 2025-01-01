Коли українці найчастіше б'ють свої машини

За даними дослідження компанії carVertical, яка займається аналітикою автомобільних даних, певні місяці року незмінно є ризикованішими для автомобіля — тож коли стається найбільше аварій?

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Взимку не завжди означають більше аварій

Багато водіїв вважають, що суворі зимові умови значно підвищують кількість аварій. Однак статистика свідчить про інше: більшість зимових ДТП зазвичай незначні — через перевищення швидкості, недотримання дистанції чи погану видимість. Експерти з безпеки дорожнього руху сходяться на думці, що взимку водії обережніші, тож серйозних аварій менше.

Найбільше пошкоджень авто в Україні зафіксовано у серпні (8,9 %), лютому (8,8 %) та вересні (8,8 %). Найменше зафіксовано у квітні (7,3 %), травні (7,7 %) та червні (7,9 %).

«На ці піки можуть впливати дорожні умови на початку року та інтенсивність руху влітку. З підвищенням температури водії зазвичай почуваються впевненіше, але в умовах інтенсивного руху це часто призводить до підвищення ризику аварій», — пояснює Матас Бузеліс, експерт авторинку з carVertical.

Оцінка пошкоджень вкрай важлива

Попри те, що пік ДТП припав на серпень, найвища середня вартість пошкоджень була зафіксована в лютому — 194 228 грн (4 195 євро). Натомість середній показник травня був найнижчим — на понад 20 % менше.

Вища середня вартість пошкоджень у лютому може бути пов'язана зі слизькими дорогами, мінливою погодою та щільним міським рухом. Збільшення поїздок на дальню відстань улітку також може призвести до серйозних зіткнень і дорогого ремонту — особливо в поєднанні з незнайомими маршрутами чи перевантаженими трасами.

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Пан Бузеліс радить перевірити історію вживаного автомобіля до купівлі. Якщо звіт виявив пошкодження на тисячі євро, можливо, варто передумати. Приховані пошкодження можуть послабити захист автомобіля від аварій і призвести до серйозних наслідків у разі ДТП.

«Ретельний аналіз пошкоджень у звіті про історію вкрай важливий. Завжди слід звертатися до сертифікованого сервісного центру, щоб механік оцінив якість ремонту минулих пошкоджень. Інакше покупка автомобіля може перетворитися на азартну гру з низькими шансами», — додає пан Бузеліс.

Методологія

У цьому дослідженні компанія carVertical проаналізувала дані звітів про історію транспортних засобів, придбаних користувачами компанії з 2018 по 2024 рік. Записи про пошкодження були відсортовані за місяцями, переведені у відсотки та ранжовані.

Працюючи в 30 країнах, carVertical використовує дані з понад 900 міжнародних баз даних — зокрема, дані правоохоронних органів, національних і державних реєстрів, фінансових установ і порталів оголошень. Опрацьовуючи мільйони звітів про історію автомобілів щороку, компанія надає інформацію, вичерпні прогнози та унікальні тенденції на ринку вживаних автомобілів.