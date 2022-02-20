Автомобильный мир – он в чем-то особенный. Обычные люди, образованные и культурные, закрывшись в своей машине, могут вдруг превратиться в грубых и невоспитанных дикарей. Почему на дороге недопониманий встречается больше, чем в личном общении между людьми?

Почему за рулем мы часто забываем, что нужно уважать друг друга – сигналим, кричим, показываем непристойные знаки руками или просто лезем "вне очереди" в пробке? Психологи объясняют это разными причинами, но мы рассмотрим проблему через призму автомобиля.

Чаще всего дорожные агрессоры и хамы в своей обычной, пешеходной жизни – культурные, вежливые люди. У психологов есть этому объяснение

Замечали ли вы, что некоторым машинам в потоке транспорта почему-то больше уважения? Что их никто не решается сгонять сигналом с левой полосы, что их первыми пропускают в узком проезде, что им уступают дорогу даже там, где это не нужно по ПДД? Чаще всего это большие и дорогие модели, такие, как внедорожники, или небольшие, но очень дорогие – например, спорткары.

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С другой стороны, владельцы определенного сегмента легковушек на себе ощущают такое пренебрежение водителей-соотечественников: то с парковки на улицу 5 минут никто не "пускает", то в поток не влиться, то в узком переулке сияющие иномарки просто идут "в лобовую". Интересно, что перечень таких "неуважаемых" гораздо больше, чем тех, кого все "уважают".

Субъективно

Андрей К., автомобильный журналист

– Я часто езжу на авто разных классов, и легко заметить, что мне на моей частной BMW X5 чаще дают дорогу даже там, где это обязательно, или где непонятно, какой пункт ПДД применить. В то время как небольшие тестовые машины, скажем, хэтчбеки В-С-класса коллеги на дороге часто просто не замечают. Хуже всего то, что реально чувствую: помимо прочего, это дополнительный риск попасть в ДТП.

Как правило, автомобили преклонного возраста испытывают большие "притеснения" от коллег на дороге – в отличие от человеческого общества, где старшим гражданам придают больше уважения

Константин М., профессиональный водитель

– Никогда не ранжировал участников дорожного движения по стоимости/размеру/возрасту автомобиля, потому что самому часто приходилось ездить в один день на smart и на большом Mercedes. Уровень крутизны человека не всегда можно угадать по автомобилю, а из этого следует, что отношение ко всем должно быть только как к водителям.

Игорь Ш., журналист

– Безусловно, разница в отношении/уважении к машинам разного калибра на дороге есть. Часто пользуюсь моделями разного класса и размера, причем в разных городах Украины и мира – и все это чувствую на себе. Особенно когда еду на яркой машинке жены, с аэрографией в виде цветов на кузове – даже старые копейки пытаются непременно обогнать, хотя бы и за 50 метров до перекрестка. И еще полезное наблюдение. Время от времени катаюсь на собственном ретроавтомобиле, и тоже подвергаюсь, так сказать, притеснениям – и что интересно, прежде всего со стороны разных старых рыдванов в ужасном состоянии. Вероятно, люди пытаются мне доказать, что их корыта мощнее моего ретрокара. При этом владельцы дорогих авто чаще относятся к ретромашине с уважением – пропускают даже вопреки правилам. Видимо, понимая, сколько в нее вложено средств и трудов реставраторов.

Небольшие автомобильчики – в том числе те, которые считают женскими – еще один вид, который подвергается дискриминации в сложных дорожных ситуациях

Александр К., дизайнер

– Чрезмерно большая машина чаще всего – это всего лишь комплекс Наполеона, как говорится. Мне лично безразличны размер и стоимость авто в потоке, важно поведение его водителя и его отношение к другим. Было бы хорошо, если бы все на дороге так думали, и со временем существующую картину можно изменить, если большинство водителей ведет себя вежливо.

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Сергей С., блогер

– Большое уважение к дорогим и большим машинам? Чепуха это на постном масле, потому что уважение вызывает включенный вовремя поворот, и нормальная манера движения в потоке. И отнюдь не марка автомобиля.

Объективно

С научной точки зрения факт большего уважения (в кавычках или без – здесь не столь важно) к массивным автомобилям легко объясняется психологией человека. Больший с габаритами объект рассматривается как большая угроза – и окружающие водители подсознательно пытаются отпустить его подальше от себя: пусть едет с миром.

По той же причине пешеходы чаще перебегают дорогу перед мелкими машинами, чем перед грузовиками – даже если легковушка двигается быстрее и находится на меньшем расстоянии от места перехода. Дело здесь не столько в уважении к дорогим автомобилям и их владельцам, сколько в человеческих инстинктах, полученных человечеством, наверное, еще в эпоху охоты на мамонтов.

Автомобиль большего размера предоставляет его экипажу не только эфемерные психологические преимущества, но реально лучшую защиту в случае ДТП

А водитель большого авто при этом получает дополнительную преференцию в виде большей безопасности для себя: перед ним никто не пытается вскочить или проскочить, следовательно, вероятность ДТП с его участием снижается.



Следовательно, есть в этом деле еще один момент, с которым, возможно, не все согласятся: наличие такой неофициальной иерархии по классу и размерам авто, как ни крути, способствует безопасности на дороге.

Рекомендация Авто24

Не очень беспокойтесь о том, что вашему автомобилю на дороге придают меньше уважения, чем вам лично в настоящей жизни. Главное то, что вы сами знаете, кто вы на самом деле. А кем являются, те, кто нарушает ПДД и хамит на дороге, понятно по их поведению.

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