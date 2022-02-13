Каждому водителю стоит знать то, о чем идет речь в данном материале. Ведь от аварии на дороге никто не застрахован. И даже самые современные системы пассивной безопасности выполнят свои задачи только при определенных условиях.

Это верно: тяжесть последствий ДТП зависит от поколения и класса автомобиля. Но это только половина правды, потому что многое зависит еще и от людей, которые в машине едут. В данном случае мы не будем говорить о действиях водителя, который будет пытаться исправить ситуацию, наоборот, предположим, что ситуация безнадежна и у людей в машине есть только доли секунды на какие-либо действия.

Последствия ДТП зависят, в числе прочего, от того, как водитель и пассажиры подготовились к удару

Читайте также Что делать, чтобы спастись от аварии с лобовым столкновением

Что происходит при ДТП

Что произойдет через мгновение? Машина за несколько десятых долей секунды остановится, допустим, с городских 50 км/ч до 0 км/ч. Но все, что находится внутри и не закреплено, продолжит движение с теми же 50 км/ч. Пока тоже не остановится, наткнувшись на элементы интерьера. То есть это будет удар в руль, торпедо, лобовое стекло или спинку переднего сиденья с силой 3 тонны.

Водитель и пассажиры, даже зафиксированные ремнями безопасности, остаются закрепленными только условно, поскольку, во-первых, ремень не очень плотно прилегает к телу (исключение – машины с предварительным натяжением ремней), а во-вторых потому, что вся ременная система объективно имеет определенный “люфт”. Поэтому чаще всего водитель и пассажиры все равно вступают в контакт с определенной частью интерьера. Чтобы минимизировать последствия, за последние доли секунды перед ДТП можно кое-что сделать.

Водителю при фронтальном столкновении приходится труднее всего: еще не достав головой лобового стекла, он бьется о руль

Следовательно, при угрозе фронтального столкновения:

Подав тело вперед, натяните ремень безопасности, чтобы сработал замок инерционного механизма и между ремнем и грудью не осталось зазора. Это снизит риск травмы от самого ремня.

Прижмите руки к груди, но не крест-накрест (кости могут сломаться друг о друга).

Водителю можно оставить руки на руле: они могут принять на себя удар головы, что будет лучше, чем удар о руль. Но руки должны остаться полусогнутыми и держать ими надо самую высокую точку “баранки”.

Подберите ноги вплотную к сиденью. Очень важно, чтобы ноги не были выпрямлены – так могут сломаться суставы, а это тяжелый вид травмы. То есть водитель должен убрать ноги с педалей.

Не нужно упираться ногами в пол и руками в торпедо – мышцы не могут удержать вес в несколько тонн.

Упомянутое выше фронтальное столкновение – самый типичный вид ДТП. Боковой удар имеет собственные особенности, во многом он хуже лобового, но рекомендуемое поведение людей в салоне одно и то же. А вот перед ударом в корму машины желательны другие действия.

Подушка имеет смысл только при использовании ремня безопасности

Читайте также Как выбрать детское автокресло: 4 подсказки

При угрозе удара сзади:

Надо откинуться назад и максимально плотно прижаться к спинке сиденья спиной и головой – к подголовнику. Это должно уберечь от повреждения шейного отдела позвоночника – наиболее типичной травмы для этого вида ДТП.

Руками крепко взяться за края подушки сиденья. Это нужно не столько для фиксации тела, сколько для того, чтобы руки, отброшенные вперед во время удара, не травмировались о части интерьера.

Людям на передних сиденьях ногами можно упираться в вертикальную часть пола (под торпедо). Это поможет крепче прижать тело к спинке.

При прочих равных условиях в большом автомобиле у водителя и пассажиров больше шансов пережить ДТП без тяжелых повреждений

Без чего нельзя

Нельзя ожидать спасения в любом ДТП, если водитель и пассажиры не выполняют элементарные условия безопасности. Наверное, в сотый раз напомним о них:

Все находящиеся в машине должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Это касается и задних пассажиров, ведь во время столкновения они налетят на передние кресла и прижмут сидящих в них к лобовому стеклу и торпедо с недопустимой силой. Ремни передних сидений не удержат двойную нагрузку.

Ремни должны быть туго натянуты, обе ветви должны проходить через тело человека так, как определяет производитель этого средства безопасности. Если человек пристегнут неправильно, он может получить травмы даже от штатных подушек безопасности.

Дети должны быть пристегнуты в детских креслах в соответствии с их ростом. Категорически нельзя держать детей на руках.

Сидения водителя и руль должны быть отрегулированы так, чтобы водитель располагался от руля, стекла и торпедо на должном расстоянии.

В салоне не должно быть тяжелых предметов, особенно имеющих твердую поверхность и острые грани. Во время неконтролируемых эволюций попавшего в ДТП автомобиля незакрепленный багаж непременно травмирует людей, которые едут рядом.

Наверное, стоит также напомнить, что основным средством пассивной безопасности в салоне остаются ремни безопасности – сколько бы аирбегов в машине не было. Причина не только в том, что именно ремень наилучшим образом удерживает тело в сиденье, но и в “однократности” подушек, которые остаются полезными в течение секунды – двух после начала столкновения. В отличие от ремня, подушка не защитит человека при вторичном столкновении, когда машина после первого удара окажется, например, на встречной полосе.

От правильной посадки в сиденьях (не только за рулем) зависит не только усталость при поездке, но и последствия дорожных аварий

Знайте, что у большинства моделей авто при отстегнутом ремне подушка не срабатывает, потому что может нанести травмы непристегнутому человеку.

Рекомендация Авто24

Поведение в экстремальной ситуации во многом определяется готовностью человека к ней. Поэтому в идеале водителю, который много времени проводит за рулем, нужно было бы пройти определенную тренировку. Недаром в Европе некоторые страховые компании предлагают своим клиентам испытания на специальных тренажерах, например, для получения навыков по покиданию автомобиля, который лежит на крыше. Некоторые украинские автошколы имеют на вооружении тренажер, который имитирует для человека отрицательное ускорение во время лобового столкновения на небольшой скорости – советуем по случаю воспользоваться таким или подобным.

Читайте также Ездим зимой: 5 приемов, которые 100% приведут к ДТП