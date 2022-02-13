Кожному водієві варто знати те, про що йдеться у даному матеріалі. Адже від аварії на дорозі не застрахований ніхто. І навіть найсучасніші системи пасивної безпеки виконають свої завдання лише за певних умов.

Це правда: важкість наслідків ДТП залежить від покоління і класу автомобіля. Але це лише половина правди, тому що чимало залежить ще й від людей, які у машині їдуть. В такому випадку ми не будемо говорити про дії водія, який намагатиметься виправити ситуацію, навпаки, припустимо, що ситуація безнадійна, а в людей в машині є лише долі секунди на якісь дії.

Наслідки ДТП залежать поміж іншого від того, як водій і пасажири підготувалися до удару

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Що відбувається при ДТП

Що станеться через мить? Машина за кілька десятих частин секунди зупиниться, припустимо, з міських 50 км/год до 0 км/год. Але все, що знаходиться всередині та не закріплене, продовжить рух з тими ж таки 50 км/год. Аж доки теж не зупиниться, наштовхнувшись на елементи інтер’єру. Тобто це буде удар о кермо, торпедо, лобове скло або спинку переднього сидіння з силою 3000 кг.

Водій і пасажири, навіть зафіксовані ременями безпеки, залишаються закріпленими лише умовно, оскільки, по-перше, пас не дуже щільно прилягає до тіла (виняток – машини з попереднім натягом ременів), а по-друге, тому, що вся пасова система об’єктивно має певний “люфт”. Тому найчастіше водій і пасажири все одно вступають у контакт з певною частиною інтер’єру. Щоб мінімізувати наслідки, за останні долі секунди перед ДТП можна дещо зробити.

Водієві при фронтальному зіткненні доводиться найважче: ще не діставши головою лобового скла, він б’ється о кермо

Отже, при загрозі фронтального зіткнення:

Подавши тіло уперед, натягніть ремінь безпеки, щоб спрацював замок інерційного механізму і між пасом і грудьми не стало зазору. Це знизить ризик травми від самого ременя.

Притисніть руки до грудей, але не хрест-навхрест (кістки можуть зламатися одна об одну).

Водієві можна залишити руки на кермі: вони можуть взяти на себе удар голови, щоб буде краще, ніж удар о кермо. Але руки мають залишитися напівзігнутими і тримати ними треба найвищу точку “баранки”.

Підберіть ноги впритул до сидіння. Дуже важливо, щоб ноги не були випрямлені – так можуть зламатися суглоби, а це важкий вид травми. Тобто водій має прибрати ноги з педалей.

Не треба впиратися ногами у підлогу і руками у торпедо – м’язи не можуть втримати вагу у кілька тон.

Згадане вище фронтальне зіткнення – найтиповіший вид ДТП. Боковий удар має власні особливості, багато в чому він гірше за лобовий, але рекомендована поведінка людей в салоні та сама. А ось перед ударом в корму машини бажані інші дії.

Подушка має сенс лише при використанні ременя безпеки

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При загрозі удару ззаду:

Треба відкинутися назад і максимально щільно притиснутися до спинки сидіння спиною і головою – до підголівника. Це має уберегти від пошкодження шийного відділу хребта – найтиповішої травми для цього виду ДТП.

Руками міцно взятися за краї подушки сидіння. Це потрібно не стільки для фіксації тіла, скільки для того, щоб руки, відкинуті вперед під час удару, не травмувалися об частини інтер’єру.

Людям на передніх сидіннях ногами можна впиратися у вертикальну частину підлоги (під торпедо). Це допоможе міцніше притиснути тіло до спинки.

За інших рівних умов у більшому автомобілі у водія і пасажирів більше шансів пережити ДТП без тяжких ушкоджень

Без чого не можна

Не можна очікувати порятунку в будь-якому ДТП, якщо водій та пасажири не виконують елементарних умов безпеки. Певно, всоте нагадаємо про них:

Усі, хто знаходиться в машині, мають бути пристебнуті ременями безпеки. Це стосується і задніх пасажирів, адже під час зіткнення вони налетять на передні крісла і притиснуть тих, хто в них сидить, до лобового скла і торпедо з неприпустимою силою. Ремені передніх сидінь не втримають подвійного навантаження.

Ремені мають бути туго натягнуті, обидві гілки повинні проходити через тіло людини так, як це визначає виробник цього засобу безпеки. Якщо людина пристебнута неправильно, вона може отримати травми навіть від штатних подушок безпеки.

Діти мають бути пристебнутими у дитячих кріслах відповідно їхнього зросту. Категорично не можна тримати дітей на руках.

Сидіння водія і кермо мають бути відрегульовані так, щоб водій розташовувався від керма, скла та торпедо на належній відстані.

В салоні не повинно бути важких предметів, особливо таких, що мають тверду поверхню і гострі грані. Під час неконтрольованих еволюцій автомобіля, що потрапив у ДТП, незакріплений багаж неодмінно травмує людей, які їдуть поряд.

Певно, варто також нагадати, що основним засобом пасивної безпеки у салоні залишаються ремені безпеки – скільки б “ейрбегів” у машині не було. Причина не лише у тому, що саме ремінь найкращим чином тримає тіло у сидінні, а й в “одноразовості” подушок, які залишаються корисними протягом секунди – двох після початку зіткнення. На відміну від ременя, подушка не захистить людину при вторинному зіткненні, коли машина після першого зіткнення опиниться, наприклад, на зустрічній смузі.

Від правильної посадки у сидіннях (не лише за кермом) залежить не лише втома під час поїздки, а й наслідки дорожніх аварій

Знайте, що у більшості моделей авто при відстебнутому ремені подушка не спрацьовує, тому що може завдати травм непристебнутій людині.

Рекомендація Авто24

Поведінка в екстремальній ситуації великою мірою визначається готовністю людини до неї. Тому в ідеалі водієві, який багато часу проводить за кермом, було б пройти певне тренування. Недаремно в Європі деякі страхові компанії пропонують своїм клієнтам випробування на спеціальних тренажерах, наприклад, для отримання навичок з покидання автомобіля, який лежить на даху. Деякі українські автошколи мають “на озброєнні“ тренажер, який імітує для людини негативне прискорення під час лобового зіткнення на невеликій швидкості – радимо за нагоди скористатися таким чи подібним.

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