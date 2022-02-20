Автомобільний світ – він у чомусь особливий. Звичайні люди, освічені і культурні, зачинившись у своїй машині, можуть раптом перетворитися на грубих і невихованих дикунів. Чому на дорозі непорозумінь трапляється більше, ніж у особистому спілкуванні між людьми?

Чому за кермом ми часто забуваємо, що треба шанувати один одного – сигналимо, кричимо, показуємо непристойні знаки руками або просто ліземо “поза чергою” у заторі? Психологи пояснюють це різними причинами, але ми розглянемо проблему через призму автомобіля.

Частенько дорожні агресори та хами у своєму звичайному, “пішохідному” житті – культурні, ввічливі люди. Психологи мають цьому пояснення

Чи помічали ви, що деяким машинам у потоці транспорту чомусь більше шани? Що їх ніхто не наважується зганяти сигналом з лівої смуги, що їх першими пропускають у вузькому проїзді, що їм поступаються дорогою навіть там, де це не потрібно згідно ПДР? Найчастіше це великі та дорогі моделі, такі, як позашляховики, або невеликі, але дуже дорогі – наприклад, спорткари.

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З іншого боку, власники певного сегменту легковиків на собі відчувають таку собі зневагу водіїв-співвітчизників: то з парковки на вулицю 5 хвилин ніхто не “пускає”, то в потік не влитися, то у вузькому провулку сяючі іномарки просто йдуть ”в лобову“. Цікаво, що перелік таких ”нешанованих“ набагато більший, ніж тих, кого всі ”шанують“.

Суб’єктивно

Василь К., автомобільний журналіст

- Я часто їжджу на авто різних класів, і легко помітити, що мене на моїй приватному BMW X5 частіше дають дорогу навіть там, де це необов’язково, або там. де незрозуміло, який пункт ПДР застосувати. В той час як невеликі тестові машини, скажімо, хетчбеки В-С-класу, колеги на дорозі часто просто не помічають. Найгірше те, що реально відчуваю: крім іншого, це – додатковий ризик потрапити в ДТП.

Як правило, автомобілі поважного віку зазнають більших “утисків” від колег на дорозі – на відміну від людського суспільства, де старшим громадянам надають більше шани

Костянтин М., професійний водій

- Ніколи не ранжував учасників дорожнього руху за вартістю/розміром/віком автомобіля, бо самому часто доводилося їздити в один день на smart і на великому Mercedes. Рівень крутості людини не завжди можна вгадати по автомобілю, а з цього випливає, що відношення до всіх має бути лише як до водіїв.

Ігор Ш., журналіст

- Безумовно, різниця у відношенні/повазі до машин різного калібру на дорозі є. Часто користуюся моделями різного класу та розміру, причому у різних містах України і світу – і все це відчуваю на собі. Особливо коли їду на яскравій машинці дружини, з аерографією у вигляді квітів на кузові – навіть старі "копійки" намагаються неодмінно обігнати, хоча б і за 50 метрів до перехрестя. Ще одне корисне спостереження. Час від часу катаюся на власному ретроавтомобілі, і теж зазнаю, так би мовити, утисків – і що цікаво, перш за все з боку різних старих ридванів у жахливому стані. Певно, люди намагаються мені довести, що їхні ночви потужніші за мій ретрокар. При цьому власники поважних дорогих авто частіше ставляться до ретромашини з повагою – пропускають навіть всупереч правилам. Мабуть, розуміючи, скільки в неї вкладено коштів і праці реставраторів.

Невеликі автомобільчики – у тому числі ті, що вважають жіночими – ще один вид, який зазнає дискримінації у складних дорожніх ситуаціях

Олександр К., дизайнер

- Надмірно велика машина найчастіше – це всього лише комплекс Наполеона, як кажуть. Мені особисто байдуже на розмір і вартість авто в потоці, важлива поведінка її водія та його ставлення до інших. Було б добре, якби усі на дорозі так думали, і з часом існуючу картину можна змінити, якщо більшість водіїв поводитись чемно.

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Сергій С., блогер

- Велика повага до дороги та великих машин? Дурня то, бо повагу викликає включений вчасно поворот, і нормальна манера руху в потоці. І аж ніяк не марка автомобіля.

Об’єктивно

З наукової точки зору факт більшої поваги (в лапках чи без – тут не так важливо) до масивних автомобілів легко пояснюється психологією людини. Більший за габаритами об’єкт сприймається як більша загроза – і оточуючі водії підсвідомо намагаються відпустити його подалі від себе: хай їде з миром.

З тієї самої причини пішоходи частіше перебігають дорогу перед дрібними машинами, ніж перед вантажівками – навіть якщо легковик рухається швидше і знаходиться на менший відстані від місця переходу. Тож справа тут не стільки в повазі до дорогих автівок та їхніх власників, скільки в людських інстинктах, здобутих людством, певно, ще в епоху полювання на мамонтів.

Автомобіль більшого розміру надає його екіпажу не лише ефемерні психологічні переваги, а й реально кращий захист у випадку ДТП

А водій великого авто при цьому отримує додаткову преференцію у вигляді більшої безпеки для себе: перед ним ніхто не намагається “вскочити” чи “проскочити”, отже, ймовірність ДТП за його участю знижується.

Тож виходить, є у цій справі ще один момент, з яким, можливо, не всі погодяться: наявність такої неофіційної ієрархії за класом і розмірами авто, як не крути, сприяє безпеці на дорозі.

Рекомендація Авто24

Не дуже переймайтеся з того, що вашому автомобілю на дорозі надають менше шани, ніж маєте ви особисто у справжньому житті. Головне те, що ви самі знаєте, хто ви є насправді – а ким є, ті, хто порушує ПДР і хамить на дорозі, зрозуміло з їхньої поведінки.

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