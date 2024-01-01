Колесный робот "Спайдер" теперь пойдет воевать

По сообщению Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники на сайте МО Украины, НРК "Спайдер" разработан командой украинских инженеров с учетом практического боевого опыта наших защитников. Комплекс имеет модификации для выполнения различных задач.

Кроме логистического обеспечения, эта машина может выполнять определенные инженерные задачи. Для этого разработчики нашли технологические решения расширения операционных возможностей транспортера в соответствии с потребностями военных.

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Несмотря на свои небольшие размеры и вес в 50 кг, этот операционист переднего края способен доставлять в нужное место 100 кг полезного груза. При необходимости он может стать дроном-камикадзе для поражения техники или фортификационного сооружения врага.

Здесь классика, но разработчики могут подобрать транспортеру любую специализацию. Фото: Скортех

"Спайдер" и его версии:

Спайдер-М – используется как дрон-минер для дистанционного минирования местности.

Спайдер-К – выполняет роль дрона-камикадзе, предназначенного для поражения вражеской техники и укреплений.

Спайдер-Л – работает как дрон-логист, доставляя боеприпасы, провиант и другие необходимые грузы.

Спайдер-Б – универсал, может выполнять все указанные задачи благодаря возможности установки соответствующего навесного оборудования.

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Машина получила четыре двигателя, что повышает мобильность и выносливость НРК в боевых условиях. Имея такую ходовую, транспортер может маневрировать в тракторном режиме, притормаживая колеса с одной стороны или даже запуская их ход в противоположном направлении. Это позволяет быстрее совершать маневр или разворачиваться практически на месте.

А вот так выглядит дрон-логист “Спайдер-Л”, обеспечивающий доставку боеприпасов, провианта и других полезных грузов. Фото: Скортех

"Особенностью роботизированных платформ является их маневренность и простота в управлении, способность работать в зоне действия вражеских средств радиоэлектронной борьбы, выполнять сложные маневры в ограниченном пространстве. "Спайдеры" динамично преодолевают крутые склоны, могут двигаться с креном. Заряда аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывного движения", – говорится в сообщении