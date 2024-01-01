Колісний робот "Спайдер" тепер піде воювати

За повідомленням Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки на сайті МО України, НРК "Спайдер" розроблено командою українських інженерів з урахуванням практичного бойового досвіду наших захисників. Комплекс має модифікації для виконання різних завдань.

Окрім логістичного забезпечення, ця машина може виконувати певні інженерні завдання. Для цього розробники знайшли технологічні рішення розширення операційних можливостей транспортера відповідно до потреб військових.

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Попри свої невеличкі розміри та вагу в 50 кг, цей операціоніст переднього краю спроможний доставляти у потрібне місце 100 кг корисного вантажу. При потребі він може стати дроном-камікадзе для ураження техніки чи фортифікаційної споруди ворога.

Тут класика, але розробники можуть підібрати транспортеру будь-яку спеціалізацію. Фото: Скортех

"Спайдер" та його версії:

Спайдер-М – використовується як дрон-мінер для дистанційного мінування місцевості.

Спайдер-К – виконує роль дрона-камікадзе, призначеного для ураження ворожої техніки та укріплень.

Спайдер-Л – працює як дрон-логіст, доставляючи боєприпаси, провіант та інші необхідні вантажі.

Спайдер-Б – універсал, може виконувати всі зазначені завдання завдяки можливості встановлення відповідного навісного обладнання.

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Машина отримала чотири двигуни, що підвищує мобільність та витривалість НРК в бойових умовах. Маючи таку ходову, транспортер може маневрувати в тракторному режимі, пригальмовуючи колеса з одного боку чи навіть запускаючи їх хід у протилежному напрямку. Це дозволяє швидше здійснювати маневр або розвертатися практично на місці.

А ось так виглядає дрон-логіст “Спайдер-Л”, що забезпечує доставлення боєприпасів, провіанту та інших корисних вантажів. Фото: Скортех

"Особливістю роботизованих платформ є їхня маневровість та простота у керуванні, здатність працювати у зоні дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби, виконувати складні маневри в обмеженому просторі. «Спайдери» динамічно долають крутосхили, можуть рухатись з креном. Заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервного руху", – йдеться у повідомленні