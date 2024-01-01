Количество аварий на украинских дорогах выросло на 6%

Почти 6,5 тысяч ДТП с пострадавшими зафиксировано в Украине за 4 месяца 2024 года по данным Департамента патрульной полиции (ДПП). Это на 6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. 813 человек погибли в этих ДТП. Также существенно увеличилось количество ДТП с пострадавшими по вине детей - в 1,4 раза в этом году. Больше всего таких ДТП произошло на Львовщине.

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6475 ДТП с пострадавшими было зафиксировано в Украине за первые четыре месяца 2024 года. Это на 6% больше, чем в прошлом году. Количество погибших в таких ДТП в этом году достигло 813 человек, а травмированных - 8155.

Тройку антилидеров по количеству ДТП с пострадавшими второй год подряд возглавляет Днепропетровщина, где произошло 637 таких случаев - 10% от общего количества по стране. Количество ДТП здесь выросло на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Львовщина занимает второе место с 586 ДТП с пострадавшими (9%), а Киев замыкает тройку антилидеров - 534 случая (8%). Наибольший прирост ДТП с пострадавшими за год зафиксирован в Херсонской (+26%), Николаевской (+23%) и Ровенской областях (+23%).

Больше всего людей - 70% от общего количества - погибло в ДТП из-за превышения безопасной (не той, что установлена правилами) скорости (430) и нарушение правил маневрирования (136).

Стоит отметить, что количество ДТП с пострадавшими с участием детей растет год от года. Так, 956 таких аварий произошло за первые четыре месяца 2024 года - почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего таких ДТП зафиксировано на Львовщине - 115 случаев.

Количество ДТП с пострадавшими по вине детей выросло в 1,4 раза в этом году по сравнению с прошлым годом и в 3 раза по сравнению с 2021 годом. Больше всего таких случаев произошло на Львовщине (21), Ровенской (14), Ивано-Франковской (13) и Волыни (12).