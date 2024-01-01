Кількість аварій на українських дорогах зросла на 6%

Майже 6,5 тисяч ДТП з постраждалими зафіксовано в Україні за 4 місяці 2024 року за даними Департаменту патрульної поліції (ДПП). Це на 6% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. 813 осіб загинуло у цих ДТП. Також суттєво збільшилась кількість ДТП з постраждалими з вини дітей — у 1,4 рази цьогоріч. Найбільше таких ДТП сталося на Львівщині.

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6475 ДТП з постраждалими було зафіксовано в Україні за перші чотири місяці 2024 року. Це на 6% більше, ніж минулоріч. Кількість загиблих у таких ДТП цьогоріч сягнула 813 осіб, а травмованих — 8155.

Трійку антилідерів за кількістю ДТП з постраждалими другий рік поспіль очолює Дніпропетровщина, де сталося 637 таких випадків — 10% від загальної кількості по країні. Кількість ДТП тут зросла на 14,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Львівщина посідає друге місце з 586 ДТП з постраждалими (9%), а Київ замикає трійку антилідерів — 534 випадки (8%). Найбільший приріст ДТП з постраждалими за рік зафіксовано у Херсонській (+26%), Миколаївській ( +23%) та Рівненській областях (+23%).

Найбільше людей — 70% від загальної кількості — загинуло у ДТП через перевищення безпечної (не тієї, що встановлена правилами) швидкості (430) та порушення правил маневрування (136).

Варто зазначити, що кількість ДТП з постраждалими за участю дітей зростає рік до року. Так, 956 таких аварій сталося за перші чотири місяці 2024 року — майже на чверть більше, ніж за аналогічний період торік. Найбільше таких ДТП зафіксовано на Львівщині — 115 випадків.

Кількість ДТП з постраждалими з вини дітей зросла у 1,4 рази цьогоріч порівняно з минулим роком і у 3 рази порівняно з 2021 роком. Найбільше таких випадків сталося на Львівщині (21), Рівненщині (14), Івано-Франківщині (13) та Волині (12).