Komatsu подготовила электрические бульдозеры для погружения в воду

Премьера новой машины Komatsu должна состояться на выставке Future Society Showcase Project 2025 в Осаке, штат Кансай, Япония. На форуме передовых строительных технологий будет дебютировать первая в истории бульдозерная техника с супердистанционным управлением в беспилотной работе и подводным электроприводом.

По утверждениям разработчиков Komatsu, их подводные строительные работы смогут работать без квалифицированных техников на борту благодаря автоматическому контролю и функциям ИКТ на глубине до 50 метров.

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"В последние годы растет потребность в строительных работах на мелководных участках с целью реагирования на предотвращение катастроф и восстановление после каждого стихийного бедствия, которые становятся все более серьезными и частыми из-за изменения климата, а также из-за приближения мощных землетрясений. Кроме того, строительная отрасль испытывает серьезную нехватку квалифицированных работников из-за снижения рождаемости и старения населения", – говорится в официальном пресс-релизе Komatsu.

Бульдозер-амфибия (слева) и подводный строительный робот во время операционных испытаний (справа). Фото: Komatsu

Komatsu разработала свой первый радиоуправляемый бульдозер-амфибию в 1971 году и продала 36 единиц в Японии и за рубежом. Подводные Komatsu работали над более 1200 строительными проектами по всему миру, включая реконструкцию после большого землетрясения в Восточной Японии и цунами.

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Ранее подводное строительное оборудование было ограничено способностью трубок пропускать достаточно воздуха в дизельный двигатель, где тратилось огромное количество энергии, чтобы выталкивать отработанные выхлопные газы обратно на поверхность и выходить из другой трубки. Это была неэффективная система.

Где-то так будет выглядеть на выставке экспозиция с бульдозером и 3D-дисплеем, имитирующим подводную среду. Фото: Komatsu

Теперь есть BEV, что может погружаться глубже и оставаться на месте дольше, чем аналогичные дизели. Поскольку развитие автономной работы совпадает с быстрым развитием электромобилей, то будущее подводного строительства выглядит действительно интересным!

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Однако о нынешней новой версии и спецификации такой электрической спецтехники пока ничего не сообщается. Предполагается, что бульдозер будет использовать те же литий-ионные батареи, разработанные Proterra, что и другие электромобили Komatsu.

Вероятно, все детали будут озвучены во время официального дебюта бульдозера на выставке Future Society Showcase 2025.