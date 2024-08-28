Komatsu підготувала електричні бульдозери для занурення у воду

Прем’єра нової машини Komatsu має відбутися на виставці Future Society Showcase Project 2025 в Осаці, штат Кансай, Японія. На форумі передових будівельних технологій буде дебютувати перша в історії бульдозерна техніка з супердистанційним керуванням в безпілотній роботі та підводним електроприводом.

За твердженнями розробників Komatsu, їхні підводні будівельні роботи зможуть працювати без кваліфікованих техніків на борту завдяки автоматичному контролю та функціям ІКТ на глибині до 50 метрів.

Читайте також За програмою екстреного відновлення Дніпро отримав навантажувачі Komatsu

"Останніми роками зростає потреба в будівельних роботах на мілководних ділянках з метою реагування на запобігання катастрофам і відновлення після кожного стихійного лиха, що стають все більш серйозними та частими через зміну клімату, а також через наближення потужних землетрусів. Крім того, будівельна галузь відчуває серйозну нестачу кваліфікованих працівників через зниження народжуваності та старіння населення", — йдеться в офіційному прес-релізі Komatsu.

Бульдозер-амфібія (ліворуч) і підводний будівельний робот під час операційних випробувань (праворуч). Фото: Komatsu

Komatsu розробила свій перший радіокерований бульдозер-амфібію в 1971 році та продала 36 одиниць в Японії та за кордоном. Підводні Komatsu працювали над понад 1200 будівельними проєктами по всьому світу, включаючи реконструкцію після катастрофи після великого землетрусу в Східній Японії та цунамі.

Читайте також Японські екскаватори Komatsu боротимуться з засухою на Одещині

Раніше підводне будівельне обладнання було обмежено здатністю трубок пропускати достатньо повітря в дизельний двигун, де витрачалася величезна кількість енергії, щоб виштовхувати відпрацьовані вихлопні гази назад на поверхню та виходити з іншої трубки. То була неефективна система.

Десь так виглядатиме на виставці експозиція з бульдозером та 3D-дисплеєм, що імітує підводне середовище. Фото: Komatsu

Тепер є BEV, що може занурюватися глибше та залишаються на місці довше, ніж аналогічні дизелі. Оскільки розвиток автономної роботи збігається зі швидким розвитком електромобілів, то майбутнє підводного будівництва виглядає справді цікавим!

Читайте також Німеччина та Данія будують підводний автобан

Однак про нинішню нову версію й специфікацію такої електричної спецтехніки поки нічого не повідомляється. Передбачається, що бульдозер використовуватиме ті самі літій-іонні батареї, розроблені Proterra, що й інші електромобілі Komatsu.

Ймовірно, всі деталі буде озвучено під час офіційного дебюту бульдозера на виставці Future Society Showcase 2025.