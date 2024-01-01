Коммунальные структуры Запорожья получили "скорые" и самосвалы

Только в последние дни осени город дважды принимал в дар технику для своих коммунальных хозяйств. Об этом говорится на сайте мэрии 30 и 29 ноября.

Для нужд прифронтовой Запорожской городской больницы №8 фонд кредитных союзов "Via Stella" из польского города Люблин передал современную "скорую" на шасси Mercedes-Benz Sprinter.

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Описывать эту машину нет необходимости, поскольку о ее технических характеристиках и комплектации в каретах скорой медицинской помощи мы уже не раз рассказывали. В нынешнем случае благотворители упомянутого фонда передали карету медикам в рамках усиления гуманитарной поддержки украинских больниц



Карета пришла в полной комплектации и готовности к дежурству. Она имеет все необходимое для оперативного реагирования на вызовы и оказания помощи как реанимобиль. Здесь есть мобильный респиратор, дефибриллятор, ортопедическая доска, медицинский холодильник и набор медицинских средств.

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Сообщается, что коммуникацию с польскими партнерами и координацию передачи автомобиля обеспечил "Институт развития города Запорожья". А транспортировкой машины из Польши в Запорожье занимались водители упомянутого медучреждения.

За день до этого обновка пришла в "Городские тепловые сети". Коммунальное предприятие получило в рамках международной технической помощи от USAID "Проект энергетической безопасности" новенький самосвал.

Машина JAC с 8-кубовым кузовом задней разгрузки поступила от украинского производителя спецтехники "Будшляхмаш", имеющего статус официального дилера JAC Motors в Украине.

Всего по сравнению с прошлым годом Запорожье имеет на 40 процентов лучшую результативность международного сотрудничества. Речь идет не о деньгах, а именно о материальной базе для улучшения работы коммунальных предприятий и систем энерго- и теплоснабжения, учреждений медицины, сети укрытий и тому подобное.

Фото: мэрия Запорожья