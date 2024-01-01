Комунальні структури Запоріжжя отримали "швидкі" та самоскиди

Тільки в останні дні осені місто двічі приймало в дарунок техніку для своїх комунальних господарств. Про це йдеться на сайті мерії 30 та 29 листопада.

Для потреб прифронтової Запорізької міської лікарні №8 фундація кредитних спілок "Via Stella" з польського міста Люблін передала сучасну "швидку" на шасі Mercedes-Benz Sprinter.

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Описувати цю машину немає потреби, оскільки про її технічні характеристики та комплектацію в каретах швидкої медичної допомоги ми вже не раз розповідали. В нинішньому випадку благодійники згаданої фундації передали карету медикам в рамках посилення гуманітарної підтримки українських лікарень



Карета прийшла в повній комплектації й готовності до чергування. Вона має все необхідне для оперативного реагування на виклики та надання допомоги як реанімобіль. Тут є мобільний респіратор, дефібрилятор, ортопедична дошка, медичний холодильник і набір медичних засобів.

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Повідомляється, що комунікацію з польськими партнерами та координацію передачі автівки забезпечив "Інститут розвитку міста Запоріжжя". А транспортуванням машини з Польщі до Запоріжжя займалися водії згаданого медзакладу.

За день до цього обновка прийшла в "Міські теплові мережі". Комунальне підприємство отримало в рамках міжнародної технічної допомоги від USAID "Проєкт енергетичної безпеки" новенький самоскид.

Машина JAC з 8-кубовим кузовом заднього розвантаження надійшла від українського виробника спецтехніки "Будшляхмаш", що має статус офіційного дилера JAC Motors в Україні.

Загалом у порівнянні з минулим роком Запоріжжя має на 40 відсотків кращу результативність міжнародної співпраці. Йдеться не про гроші, а саме про матеріальну базу для покращення роботи комунальних підприємств і систем енерго- та теплопостачання, закладів медицини, мережі укриттів тощо.

Фото: мерія Запоріжжя