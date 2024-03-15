Электрический Ford Puma Gen-E заметили в камуфляже во время испытаний в холодных условиях за полярным кругом. Интересно, что компания Ford до сих пор не представила электрический кроссовер, несмотря на то, что его варианты с ДВС уже получили рестайлинг.

Ожидается, что электрическая версия унаследует дизайн обычной Puma, однако будет иметь закрытую решетку и, вероятно, другие колеса для лучшей аэродинамики. В салоне электрическая Puma должна получить ту же информационно-развлекательную систему с 12-дюймовым сенсорным экраном вместе с 12,8-дюймовой цифровой панелью приборов водителя, однако будет иметь другую отделку и обивку сидений.

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Информации о мощности авто пока нет – компания Ford держит это в тайне. Однако, эксперты отмечают, что автомобиль может использовать тот же двигатель, что и электрические фургоны Transit Courier и Tourneo Courier.



Они используют электромотор мощностью в 134 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Интересно, что, если Ford оборудует Puma таким мотором, то он будет иметь мощность, как и у его прямых конкурентов Peugeot e-2008 и Jeep Avenger.

Пока неизвестно, какой запас хода и какую скорость зарядки будет иметь Ford Puma Gen-E. Как заявил Ford, модель будет собираться на заводе в Крайове в Румынии, ведь Puma изготавливается там с момента своего дебюта в 2019 году.

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Компания также объявила, что электрический вариант субкомпактного кроссовера будет представлен позже в этом году, однако точная дата презентации пока неизвестна. Первые экземпляры, вероятно, попадут к дилерам по всей Европе до конца года.