Електричний Ford Puma Gen-E помітили в камуфляжі під час випробувань в холодних умовах за полярним колом. Цікаво, що компанія Ford досі не представила електричний кросовер, попри те, що йог обрати з ДВЗ вже отримали рестайлінг.

Очікується, що електрична версія успадкує дизайн звичайної Puma, проте матиме закриту решітку та, ймовірно, інші колеса для кращої аеродинаміки. В салоні електрична Puma повинна отримати ту саму інформаційно-розважальну систему з 12-дюймовим сенсорним екраном разом з 12,8-дюймовою цифровою панеллю приладів водія, однак матиме інше оздоблення та оббивку сидінь.

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Інформації про потужність авто поки немає – компанія Ford тримає це в таємниці. Проте, експерти зазначають, що автомобіль може використовувати той самий двигун що й електричні фургони Transit Courier і Tourneo Courier.



Вони використовують електромотор потужністю в 134 к.с. й 290 Нм крутного моменту. Цікаво, що, якщо Ford обладнає Puma таким мотором, то він матиме потужність як і в його прямих конкурентів Peugeot e-2008 та Jeep Avenger.

Наразі невідомо, який запас ходу та яку швидкість зарядки матиме Ford Puma Gen-E. Як заявив Ford, модель збиратиметься на заводі в Крайові в Румунії, адже Puma виготовляється там з моменту свого дебюту у 2019 році.

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Компанія також оголосила, що електричний варіант субкомпактного кросовера буде представлений пізніше цього року, однак точна дата презентації наразі невідома. Перші екземпляри, ймовірно, потраплять до дилерів по всій Європі до кінця року.