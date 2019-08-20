Тайн практически не осталось: британцы раскрыли все карты о своей новинке, для встречи с которой надо лишь дождаться декабря.

Кроссовер Aston Martin DBX уже не раз позировал перед камерами, но всегда в камуфляже. На этот раз с новинки сняли обертку, но прикрыли тенями. Попробуем рассмотреть внедорожный суперкар.

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DBX станет не только первым вседорожным "Астон Мартином", но и первым автомобилем марки с дрифт-режимом. Вероятно, такой режим будет реализован за счет работы полноприводной трансмиссии, которая будет иметь функцию отключения передней оси.

По предварительным данным, на этапе старта продаж Aston Martin DBX оснастят только восьмицилиндровым мотором с двойным турбонаддувом отдачей порядка 510 к.с. Такие характеристики имел закамуфлированный кроссовер, который британцы привезли на Фестиваль скорости в Гудвуде. Ожидается, что впоследствии у DBX могут появиться и более мощный V12, и даже гибридная силовая установка.

Фото: прототип Aston Martin DBX в Гудвуде / Motor1

Сбросить абсолютно все покровы производитель обещает в декабре нынешнего года, а серийное производство стартует в начале следующего.

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